منها “مكة والرياض والباحة”.. تنبيه متقدم: أمطار غزيرة على هذه المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عدة تنبيهات متقدمة، تتوقع – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تشمل مكة المكرمة، والباحة، وغيرها.

مكة المكرمة

وتوقع “الأرصاد”، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة، تشمل الطائف، من الساعة 6 مساء، وحتى الحادية عشرة مساء، وأضم، وميسان، من منتصف الليل وحتى الاثنين الموافق 13 من مارس.

أمطار الباحة

كما أعلن “الأرصاد” توقعاته بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على الباحة، تشمل الحجرة، المخواة، فرعة غامد الزناد، قلوة، الباحة، عقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن.

وتستمر الحالة من الساعة السادسة مساء اليوم، وحتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

ظواهر مصاحبة

وأفادت تقارير “الأرصاد” بأن الحالة المطرية يصاحبها نشاط في الرياح السحطية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

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حتى الخميس.. “الأرصاد”: استمرار هطول أمطار غزيرة على معظم مناطق المملكة

أمطار القصيم

وفي الوقت نفسه، تستمر الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على عموم منطقة القصيم، ومحافظاتها، وأجزاء متفرقة من مراكز المنطقة. جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

منطقة عسير

كما شهدت منطقة عسير منذ ساعات الصباح الأولى موجة أمطار متواصلة تركزت على المحافظات الواقعة على جبال السروات من ظهران الجنوب جنوباً وحتى النماص شمالاً، إضافة إلى بعض الأجزاء من تهامة عسير ومحافظة بيشة ومراكزها.

والتحفت مدينة أبها ومحافظتا النماص وتنومة والمراكز التابعة لها، الضباب، مع هطول أمطار متواصلة تترواح بين الغزيرة والمتوسطة، صاحبها انخفاض في درجات الحرارة إلى أقل من 10 درجات في المواقع المرتفعة مثل مركز السودة.

وأدت هذه الأمطار إلى جريان السيول في بعض الأودية والشعاب وارتوت المزارع والمسطحات الخُضْر.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

العاصمة الرياض

وفي سياق متصل، وثقت مقاطع فيديو، هطول أمطار متوسطة على العاصمة الرياض، فيما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا باستمرار هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة.

أمطار وسيول من اليوم وحتى الخميس

وأوضح أنه يحذر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح نشطة السرعة قد تصل إلى أكثر من 50 كيلو متر في الساعة مثيرة للغبار تؤدي لتدنٍ في الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد وجريان للسيول من اليوم الأحد إلى الخميس المقبل على معظم محافظات منطقة عسير والباحة وحائل والقصيم ونجران وجازان وأجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض والشرقية.