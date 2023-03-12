فوائد صحية تفوق الوصف.. تناول مغلي ورق التين

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التين من أشهر الفواكه المحببة إلى الجميع سواء كان طازجًا أو مجففًا، حيث استخدم منذ القدم في علاج العديد من الحالات والأمراض مثل: السكري، وأمراض الكبد، والجهاز التنفسي، والبولي.

مشروب ورق التين:

لكن يمكن إدخال مشروب مغلي أوراق التين إلى نظامك اليومي، حيث يعود على جسمك بالفوائد الصحية.

كما يمكن تناول هذا المشروب على الأقل مرتين أسبوعياً كي يعود بأقصى فائدة على صحتك وهذا ما يقدمه:

1-تعزيز مناعة الجسم للوقاية من الإصابة بالسرطان.

2- الحفاظ على التوازن الطبيعي لضغط الدم.

3- الحماية من زيادة وزن الجسم.

4- يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تعزز وظائف الأمعاء وتحمي من الإمساك.

5- تقليل مستوى الكولسترول في الدم.

6- تعزز القدرة على النوم. وتحمي من الإصابة بالأرق.

7- تقليل الدهون الثلاثية فيقلل بذلك خطر الإصابة بالسمنة.

8- تخليص الجسم من الفضلات والسموم.

9- خفض درجة حرارة الجسم المرتفعة. والتخلص من الحمى.

10- القضاء على بكتيريا الفم.

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