5 نصائح لتناول أدوية الضغط في شهر رمضان

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وجهت وزارة الصحة، نصائح مهمة لمرضى الضغط للوقاية من مخاطر الضغط في شهر رمضان المبارك، وأفضل الطرق لتناول أدوية الضغط لتفادي حدوث أي مشاكل صحية.

نصائح لمرضى الضغط في رمضان

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، إنه يمكن التعامل مع مرض ضغط الدم في رمضان من خلال النصائح التالية:

1- مراجعة الطبيب قبل البدء بالصيام لتحديد قدرتك على الصيام

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2- ينصح أخذ أدوية الضغط بعد التراويح مباشرة حتى يكون جسمك استرجع كمية كافية منا لسوائل

3- عند نسيانك لحبة الضغط وتذكرتها في نفس اليوم فتناولها أما إذا تذكرتها في اليوم التالي فلا تضاعف الجرعة

الضغط ومنتجات الحليب قليل الدسم

4- قلل من استهلاك كمية الأملاح لأنها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم

5- اجعل منتجات الحليب قليل الدسم جزء من وجبتك لاحتوائها على الخمائر التي تساعد على خفض ضغط الدم.

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