الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
الإطاحة بمواطنَين بحوزتهما 20 كجم حشيش مخبأة داخل مركبة في بيشة
رغم الفقر والجوع.. مقطع يثير غضب شعبي في الهند
ظهر بوجه منتفخ.. هل تعرض الرئيس الشيشاني للتسمم؟
مشاهد تسر الناظرين.. تدفق الشلالات في جبال يلا شرق بيشة
عاجل..تنفيذ حكم الشرع في مهرب أقراص الإمفيتامين المحظورة بمنطقة تبوك
فوائد صحية تفوق الوصف.. تناول مغلي ورق التين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

5 نصائح لتناول أدوية الضغط في شهر رمضان

5 نصائح لتناول أدوية الضغط في شهر رمضان

5 نصائح لتناول أدوية الضغط في شهر رمضان
٠٥:٥٩:٠٦ م، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة، نصائح مهمة لمرضى الضغط للوقاية من مخاطر الضغط في شهر رمضان المبارك، وأفضل الطرق لتناول أدوية الضغط لتفادي حدوث أي مشاكل صحية.

نصائح لمرضى الضغط في رمضان

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، إنه يمكن التعامل مع مرض ضغط الدم في رمضان من خلال النصائح التالية:

1- مراجعة الطبيب قبل البدء بالصيام لتحديد قدرتك على الصيام

اقرأ أيضا:

«سعود الطبية»: أفضل 9 طرق للتخلص من الضغط النفسي

2- ينصح أخذ أدوية الضغط بعد التراويح مباشرة حتى يكون جسمك استرجع كمية كافية منا لسوائل

3- عند نسيانك لحبة الضغط وتذكرتها في نفس اليوم فتناولها أما إذا تذكرتها في اليوم التالي فلا تضاعف الجرعة

الضغط ومنتجات الحليب قليل الدسم

4- قلل من استهلاك كمية الأملاح لأنها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم

5- اجعل منتجات الحليب قليل الدسم جزء من وجبتك لاحتوائها على الخمائر التي تساعد على خفض ضغط الدم.

اقرأ أيضا:

«الأمم المتحدة»: على المجتمع الدولي الضغط على إيران لمنع انتهاك حقوق الإنسان

الكلمات الدلالية:
الضغط رمضان شهر رمضان عش بصحة مرض الضغط مرضى الضغط

مواد ذات صلة

المزيد
مركز التحكيم التجاري: حماية حرية الأطراف في اختيار ممثليها أمام الهيئات المختصة

مركز التحكيم التجاري: حماية حرية الأطراف في اختيار ممثليها أمام الهيئات المختصة

٠٣:٣٧ م، الثلاثاء، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
بالفيديو والصور.. أمطار بريدة تغطي السيارات وتُغلق الشوارع

بالفيديو والصور.. أمطار بريدة تغطي السيارات وتُغلق الشوارع

١٠:١٩ م، الثلاثاء، ٢٤ نوفمبر ٢٠١٥
ضباء.. مواطن يتفاجأ بقطعة “زجاج” في وجبة سمك (فيديو)

ضباء.. مواطن يتفاجأ بقطعة “زجاج” في وجبة سمك (فيديو)

٠١:٥٨ ص، الأحد، ٢٩ مارس ٢٠١٥
ولي العهد يتلقى اتصالاً من الرئيس الفرنسي استعرضا فيه العلاقات الثنائية

ولي العهد يتلقى اتصالاً من الرئيس الفرنسي استعرضا فيه العلاقات الثنائية

١١:٤٨ م، الجمعة، ٢٠ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *