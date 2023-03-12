رغم الفقر والجوع.. مقطع يثير غضب شعبي في الهند

تواصل – فريق التحرير:

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لحفل زفاف بالهند، ولكنه أثار غضبا شعبيا واسعا بسبب مظاهر البذخ والترف، رغم ما يعانيه أغلب الشعب الهندي من الظروف المتدنية.

طاووس مطلي بالذهب

وتفاعل رواد “تويتر”، مع مقطع فيديو من أحد الأعراس، حيث تواجد ضيوف يجلسون للعشاء كل واحد منهم أمامه صحن ضخم على شكل طاووس مطلي بالذهب ويقوم الموظفون بتقديم المأكولات المتنوعة لهم.

وسبب المقطع غضبا كبيرا، عبر مواقع السوشيال ميديا، بسبب انتشار الجوع والفقر في البلاد.

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اغتيال وزير الصحة

وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات السوشيال ميديا، اغتيال وزير الصحة الهندي، لولاية “أوديشا”، نابا كيشور داس، بإطلاق الرصاص عليه لحظة خروجه من سيارته.

وذكرت وسائل إعلام هندية، أن الوزير، توجه إلى البلدة لحضور فعالية خاصة بالصحة، وإجراء لقاء معه.

رصاصة واحدة

وبيّن الفيديو الذي تداوله رواد ومتابعو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على نطاق واسع، لحظة خروج الوزير من سيارته، وسط حشد من الجمهور، بينما سمع دوي إطلاق رصاصة، وسقط الوزير داخل السيارة على الفور.