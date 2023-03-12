الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
رغم الفقر والجوع.. مقطع يثير غضب شعبي في الهند
ظهر بوجه منتفخ.. هل تعرض الرئيس الشيشاني للتسمم؟
مشاهد تسر الناظرين.. تدفق الشلالات في جبال يلا شرق بيشة
عاجل..تنفيذ حكم الشرع في مهرب أقراص الإمفيتامين المحظورة بمنطقة تبوك
فوائد صحية تفوق الوصف.. تناول مغلي ورق التين
5 نصائح لتناول أدوية الضغط في شهر رمضان

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

رغم الفقر والجوع.. مقطع يثير غضب شعبي في الهند

رغم الفقر والجوع.. مقطع يثير غضب شعبي في الهند

رغم الفقر والجوع.. مقطع يثير غضب شعبي في الهند
٠٦:٥١:٥٧ م، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لحفل زفاف بالهند، ولكنه أثار غضبا شعبيا واسعا بسبب مظاهر البذخ والترف، رغم ما يعانيه أغلب الشعب الهندي من الظروف المتدنية.

طاووس مطلي بالذهب

وتفاعل رواد “تويتر”، مع مقطع فيديو من أحد الأعراس، حيث تواجد ضيوف يجلسون للعشاء كل واحد منهم أمامه صحن ضخم على شكل طاووس مطلي بالذهب ويقوم الموظفون بتقديم المأكولات المتنوعة لهم.

وسبب المقطع غضبا كبيرا، عبر مواقع السوشيال ميديا، بسبب انتشار الجوع والفقر في البلاد.

اقرأ أيضا:

ليس في زلزال تركيا.. مشهد يفوق الوصف لهدم مساجد المسلمين بالهند (فيديو)

اغتيال وزير الصحة

وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات السوشيال ميديا، اغتيال وزير الصحة الهندي، لولاية “أوديشا”، نابا كيشور داس، بإطلاق الرصاص عليه لحظة خروجه من سيارته.

وذكرت وسائل إعلام هندية، أن الوزير، توجه إلى البلدة لحضور فعالية خاصة بالصحة، وإجراء لقاء معه.

رصاصة واحدة 

وبيّن الفيديو الذي تداوله رواد ومتابعو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على نطاق واسع، لحظة خروج الوزير من سيارته، وسط حشد من الجمهور، بينما سمع دوي إطلاق رصاصة، وسقط الوزير داخل السيارة على الفور.

 

الكلمات الدلالية:
الهند حفل زفاف مقطع فيديو وزير الصحة الهندي

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. سائق متهور يلعب «القط والفأر» مع بلدوزر على طريق سريع بجدة

شاهد.. سائق متهور يلعب «القط والفأر» مع بلدوزر على طريق سريع بجدة

٠٧:٥٤ م، الأثنين، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٥
بالفيديو.. مشاهد لتدمير منظومة دفاع جوي أوكرانية قرب العاصمة كييف

بالفيديو.. مشاهد لتدمير منظومة دفاع جوي أوكرانية قرب العاصمة كييف

٠٦:١٢ م، الجمعة، ٢٥ فبراير ٢٠٢٢
«استَحوَذَ عَلَيهِمُ الشَّيطانُ فَأَنساهُم ذِكرَ اللَّهِ».. تلاوة تمس القلوب للشيخ عبدالله الجهني

«استَحوَذَ عَلَيهِمُ الشَّيطانُ فَأَنساهُم ذِكرَ اللَّهِ».. تلاوة تمس القلوب للشيخ عبدالله الجهني

١٢:٥٦ ص، الثلاثاء، ١٦ فبراير ٢٠٢١
بائع يبتكر طريقة فريدة لتسويق «الحبحب» (فيديو)

بائع يبتكر طريقة فريدة لتسويق «الحبحب» (فيديو)

٠٥:٥٠ م، الجمعة، ٢٣ مارس ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *