بعد بلجيكا.. بريطانيا تقرر حظر “تيك توك”

تواصل – فريق التحرير:

كشفت بريطانيا، اليوم الأحد، عن عزمها حظر تطبيق تيك توك من الأجهزة الحكومية، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالأمن وتداول البيانات على منصة الفيديوهات الشهيرة.

مخاوف أمنية

ووفق “بلومبيرج”، فإن الحكومات الغربية أصبحت أكثر قلقا بشأن الخطورة الأمنية المحتملة لتطبيق تيك توك، في ظل المخاوف بشأن الشركة الأم “بايت دانس ليمتد”.

وحظر الكونجرس الأمريكي تطبيق تيك توك من الأجهزة الحكومية العام الماضي، كما أمرت المفوضية الأوروبية موظيفها بإلغائه من أجهزتهم بحلول 15 مارس الجاري، حسب “الاقتصادية”.

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ومنذ أيام، قررت حكومة بلجيكا، حظر استخدام تطبيق تيك توك لكافة موظفيها، ولا سيما على الهواتف التي تحمل بيانات ومعلومات حكومية.

سلامة المعلومات

من جانبه، شدد رئيس الوزراء البلجيكي ،ألكسندر دي كرو، إنه لن يسمح لموظفي الحكومة الاتحادية البلجيكية من الآن استخدام تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة المملوك للصين على الهواتف الخاصة بعملهم.

وقال رئيس الوزراء في بيان “هذا يجعل من المنطقي منع استخدام تيك توك على الهواتف التي توفرها الحكومة الاتحادية. يجب تغليب سلامة معلوماتنا”، حسب “الاقتصادية”.