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توقعات بزلزال مدمر بدولة الاحتلال.. و10 مليارات دولار لمواجهة الكارثة
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توقعات بزلزال مدمر بدولة الاحتلال.. و10 مليارات دولار لمواجهة الكارثة

توقعات بزلزال مدمر بدولة الاحتلال.. و10 مليارات دولار لمواجهة الكارثة

توقعات بزلزال مدمر بدولة الاحتلال.. و10 مليارات دولار لمواجهة الكارثة
٠٥:٣٢:٠١ م، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

توقع مؤخرا عالم الزلازل في هيئة المسح الجيولوجي التابعة لدولة الاحتلال “إتاي كورزون”، أن يحدث زلزال قوي مكان ما بين إيلات وميتولا ما بين جنوب فلسطين وشمالها على طول صدع البحر الميت أو على صدع الكرمل.

زلزال مدمر بدولة الاحتلال:

وذكر موقع”i24″ العبري، أن مدير لجنة الاستعداد للزلازل في كيان الاحتلال أمير ياهف، حذر لجنة برلمانية في الكنيست من أن الأضرار التي قد تنجم عن الزلزال القوي.
وأوضح إن حدث -وهذا أمر متوقع- فإنها سيكلف تل أبيب خسائر تقدر بأكثر 40 مليار دولار.
وتقع فلسطين التاريخية على الصدع السوري الأفريقي، حيث يشكل صدع البحر الميت المصدر الرئيسي للنشاط الزلزالي.
وعلى الرغم من أنه من المستحيل حاليًا التنبؤ بالضبط بموعد ومكان حدوث الزلزال التالي، فقد حدث مثل هذا الأمر مرة كل قرن في المتوسط في فلسطين.
وكان آخر زلزال كبير وقع في عام 1927، مخلفا ما يقرب من 300 ضحية وألحق أضرارا جسيمة في القدس وأريحا ومدن أخرى.

10 مليارات دولار:

ورأى جيولوجيون في دولة الاحتلال أن حكومة تل أبيب بحاجة إلى 10 مليارات دولار للاستعداد الكافِ لزلزال محتمل في المستقبل لتقوية المباني التي يعود تاريخها إلى آلاف العقود.
يذكر أن العديد من الدول سارعت إلى مراجعة إمكانياتها للتعامل مع الكوارث الطبيعية ومنها الزلازل، وذلك بعد وقوع زلزال تركيا المدمر .

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