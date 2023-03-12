الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
Realme تعلن عن أحدث هواتفها “شبيه الآيفون” بسعر “غير متوقع” (صور)
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Realme تعلن عن أحدث هواتفها “شبيه الآيفون” بسعر “غير متوقع” (صور)

Realme تعلن عن أحدث هواتفها “شبيه الآيفون” بسعر “غير متوقع” (صور)

Realme تعلن عن أحدث هواتفها “شبيه الآيفون” بسعر “غير متوقع” (صور)
٠٤:٥٤:٢٤ م، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة ” Realme” عن أحدث هواتفها الجديدة الذي حصل على تصميم عام يشبه تصاميم هواتف آيفون الحديثة وستطرحه بسعر 150 يورو تقريبا.

وياتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وهو محمي بإطار معدني متين، أبعاده (165.6/75.9/7.9) ملم، وزنه 189.5 غ، بحسب “روسيا اليوم”.

Realme C55 Jadi Perbincangan, Ini Bocoran Spesifikasi dan Harganya - Hallo Lifestyle

6 مميزات

ومن المميزات الأخرى للهاتف فهي كالتالي:

شاشة IPS LCD بمقاس، 6.72 بوصة، أبعادها “20:9″، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 392 شمعة/م تقريبا.

2- نظام تشغيل Android 13 مع واجهات Realme UI 4.0، ومعالج Mediatek Helio G88

3- يأتي الهتاف بمعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 جيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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4- الكاميرا الأساسية له بعدستين بدقة (64+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

5- قامت شركة Realme بدعم الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

6- يحتوي الهاتف على منفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.

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