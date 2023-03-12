حتى الخميس.. “الأرصاد”: استمرار هطول أمطار غزيرة على معظم مناطق المملكة

تواصل – واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا باستمرار هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة.

أمطار وسيول من اليوم وحتى الخميس

وأوضح أنه يحذر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح نشطة السرعة قد تصل إلى أكثر من 50 كيلو متر في الساعة مثيرة للغبار تؤدي لتدنٍ في الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد وجريان للسيول من اليوم الأحد إلى الخميس المقبل على معظم محافظات منطقة عسير والباحة وحائل والقصيم ونجران وجازان وأجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض والشرقية.

فيديو | محلل الطقس عادل القازنلي: الأمطار مستمرة على الرياض ومحافظاتها إلى يوم الغد #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/l7bLPAuDDK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 12, 2023

ساقط البرد وجريان السيول

وأضاف أن أجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض والجوف والحدود الشمالية ومعظم محافظات منطقة المدينة المنورة والمنطقة الشرقية والقصيم، تشهد اليوم وغداً هطول أمطار متوسطة تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تصل إلى أكثر من 50 كيلو متر في الساعة مثيرة للغبار تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية مع تساقط للبرد وجريان للسيول.

تساقط البرد ورياح نشطة السرعة

وأشار إلى أنه يتوقع ـ بمشيئة الله ـ هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بتساقط البرد ورياح نشطة السرعة قد تصل إلى أكثر من 50 كيلو متر في الساعة مثيرة للغبار اليوم الأحد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

تدني الرؤية الأفقية

كما يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تصل إلى أكثر من 50 كيلو متر في الساعة مثيرة للغبار تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية مع تساقط للبرد وجريان للسيول من الثلاثاء إلى الخميس على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، تبوك، ومعظم محافظات منطقتي المدينة المنورة والرياض.

أمطار على محافظات المنطقة الشرقية

كما تشهد أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية ـ بمشيئة الله ـ أمطارا رعدية متوسطة تصل إلى غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء، أما في يوم الخميس فيتوقع ـ بمشيئة الله ـ هطول أمطار متوسطة على معظم محافظات المنطقة الشرقية.

استمرار التقلبات الجوية على معظم المناطق

وأشار المركز إلى استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة حتى بداية الأسبوع المقبل وسيتم التنويه عنها لاحقا، فيما يتابع المركز باستمرار مستجدات الأحوال الجوية على أجواء المملكة مع تنسيق متواصل مع كافة القطاعات المعنية للتعامل ميدانيا مع الحالات المطرية.

ضرورة توخي الحيطة والحذر

وأهاب المركز بالجميع ضرورة توخي الحيطة والحذر ومتابعة معلومات الطقس عبر خدماته الاتصالية وقنواته الإعلامية وإتباع تعليمات الجهات المعنية.

اقرأ أيضًا:

تحذير من “الدفاع المدني” بخصوص أمطار غزيرة

أمطار غزيرة وبرد وسيول تجري كالأنهار.. ماذا يحدث في القصيم؟

شاهد.. تساقط الثلوج والأمطار مع بردية القرشيات والسيول شمال الطائف

“أمن الطرق” يُعلن إغلاق طريق الهدا في الاتجاهين بسبب الأمطار