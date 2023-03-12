تحذيرات من “بدائل السكر”: تشكل أضرارًا صحية

تواصل – وكالات:

بعد أن أصبحت جزءًا من المكونات الأساسية المنتجات الغذائية، والترويج لها على أنها بديل آمن للسكر بسبب قلة السعرات الحرارية، حذر تقرير من أضرارها على الصحة، خصوصًا المصنعة تماما منها.

واستندت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير نشرته مدعومًا بالإحصائيات إلى آراء مجموعة من الخبراء الذين حذروا من أضرارها الصحية.

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بدائل السكر

وتتضمن بدائل السكر: المصنع: -السكرالوز والأسبارتام وتعرف بالمُحليات المصنعة -من أصل نباتي كسكر ستيفيا والزيليتول والإريثريتول.

وتوجد بكثرة في جلّ المنتجات المعلبة كالمشروبات الغازية والياجورت والصلصة والبسكويت وحبوب الإفطار والحساء المعلب، بل وزتوجد حتى في بعض أنواع الخبز المعلب، وفقًا للإذاعة الألمانية “دويتشه فيله”.

وعلى الرغم من أن شركات الغذاء تدعي أن هذه البدائل تساعد الناس على التحكم في الوزن، فإن عدة دراسات بيّنت أن هذه البدائل، خصوصًا منها المصنعة، لها أضرار على الصحة، وتحديدًا على الجهاز الهضمي، ومنها ما يعزز الرغبة الشديدة في تناول كميات أكبر من الطعام، وإلى مقاومة الأنسولين، ما يعد مقدمة لمرض السكري.

الصحة العالمية توصي بتقليل الاستهلاك

وتقول شركات التغذية، إنه يمكن استخدام هذه البدائل في الحميات الغذائية سواء لمراقبة الوزن أو لمواجهة السكري، خصوصًا أنها دون سعرات حرارية.

لكن منظمة الصحة العالمية أوصت بتقليل استهلاك المواد التي تحتوي على بدائل السكر بسبب تأثيراتها السلبية طويلة المدى.

وأكدت دراسة علمية أن هذه المواد تضرّ بالميكروبيوم الطبيعي الموجود في أمعاء الإنسان، خصوصا السكرين والسكرالوز.

وهناك أبحاث أخرى تشير إلى سلبيات أخرى لبدائل السكر، خصوصًا منها ذات الأصول غير النباتية، أي المصنعة تمامًا، لذلك فإن كان الاختيار ضررويًا، فيبقى اللجوء إلى ذات الأصل النباتي أمرًا مفضلاً، مع ضمان عدم الإكثار منها.