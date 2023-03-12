عاجل.. سرقة محمد صلاح في ظروف غامضة بمصر

تواصل – وكالات:

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، أن فيلا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح تعرضت للسرقة، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض الحادثة.

وفي التفاصيل، فقد تلقى قسم شرطة التجمع الأول (شرقي القاهرة) بلاغًا بتعرض فيلا صلاح، لسرقة أموال ومجوهرات من داخلها، ليتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها.

وكان ابن خال صلاح تقدم ببلاغ عن السرقة، وذلك بعد أن اكتشف الواقعة عند مروره على الفيلا، حيث لاحظ فتح أحد النوافذ، وعندما دخل اكتشف بعثرة في إحدى الغرف، واختفاء بعض الأشياء بينها “ريسيفارات تليفزيون”.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال أفراد الأمن المكلفين بتأمين المكان.

ويلعب صلاح في صفوف ليفربول الإنجليزي، ولا يحضر إلى مصر إلا لقضاء الإجازات، أو خوض مباريات مع منتخب مصر، وهو ما يجع الفيلا خالية غالبية الوقت، نظرًا لأن أسرته تقيم خارج القاهرة.

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