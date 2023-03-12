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“Xpeng” تعلن عن أحدث سياراتها لمنافسة “تسلا” .. تعرف على مميزاتها الحصرية (صور وفيديو)

“Xpeng” تعلن عن أحدث سياراتها لمنافسة “تسلا” .. تعرف على مميزاتها الحصرية (صور وفيديو)

“Xpeng” تعلن عن أحدث سياراتها لمنافسة “تسلا” .. تعرف على مميزاتها الحصرية (صور وفيديو)
٠٤:٤٢:٢٩ م، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة “Xpeng” العملاقة عن سيارتها الجديدة التي ستنافس مركبات تسلا الكهربائية في كل المعايير.

7 مميزات حصرية

السيارة المسماة بـ ” Xpeng P7i ” تتميز بالعديد من المواصفات الفنية الفريدة وأبرزها ما يلي:

1- هيكل أنيق بتصميم مميزا جدا، مدروس ليكون شديد الانسيابية، طوله 4 أمتار و88 سنتيمترا، عرضه 189 سم، ارتفاعه 145 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 299 سم.

2- حصلت على قمرة مميزة جدا، وواجهة قيادة متطورة خالية من الأزرار التقليدية

3- السيارة مجهزة فقط بلوح تضم شاشات لمسية كبيرة يمكن من خلالها التحكم بجميع تقنيات المركبة.

4- صممت السيارة لتتمتع بأفضل معايير الأمان إذ جهزت بحساسات متطورة لتجنّب الاصطدام بالناس والمركبات على الطرقات

5- حصلت على نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث

6- جهّزت بكاميرات توفر رؤية محيطية للهيكل

7- تم تدعيم السيارة بحساسات للضوء والمطر وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وتأتي النسخ الأساسية من السيارة بنظام دفع خلفي ومحركات كهربائية بعزم 276 حصانا، كما ستطلق منها نسخ بنظام دفع رباعي تعمل مع محركات كهربائية بعزم 430 و472 حصانا.

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