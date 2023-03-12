“أمن الطرق” يُعلن إغلاق طريق الهدا في الاتجاهين بسبب الأمطار

تواصل – فريق التحرير:

كشفت القوات الخاصة لأمن الطرق أنه سيتم إغلاق طريق الهدا “مؤقتًا” في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار.

وعلى حسابها في “تويتر”، أوضحت أنها تنوّه بأنه تم إغلاق طريق الهدا بشكل مؤقتً في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار، وذلك حرصًا على سلامة مرتاديه.

أمطار غزيرة على مكة وحائل والمدينة

في الوقت نفسه، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا عاجلًا، بشأن فرصة هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة وحائل والمدينة المنورة.

وأضافت أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 12 مساء يوم الأحد.

توخي الحذر والبعد عن هذه الأماكن

وأضافت أن الحالة المتوقعة من الأمطار تكون بمشيئة الله مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على محافظات، “الحناكية والمهد”، مطالبة بضرورة توخي الحيطة والحذر والبعد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

أمطار وسيول وتساقط البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد.

تساقط الأمطار على جميع مناطق المملكة

وأوضح المركز أن الأمطار تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى تبوك والجوف والحدود الشمالية، وكذلك على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية.

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