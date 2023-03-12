بعد ارتفاع أرباحها.. كيف تفوقت “أرامكو” على عمالقة الطاقة والتكنولوجيا في 2022؟

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اليوم، أزاحت عملاق إنتاج النفط في العالم شركة “أرامكو”، عن نتائج أعمالها في عام 2022، والذي جاء ليؤكد صدارة الشركة عالميا، وأنها قادرة – ليس فقط على المنافسة – بل التغلب كذلك على منافسيها.

و”أرامكو” هي واحدة من كبرى شركات إنتاج النفط ومشتقاته في العالم، ولديها رؤية مستقبلية واسعة النطاق لتحسين أوضاعها والمنافسة بشكل أكثر قوة، حيث تسعى للدخول في مجال إنتاج الغاز بقوة خلال السنوات القليلة المقبلة.

تفوقت على منافسيها في المجال

وبحسب “الاقتصادية”، فقد تفوقت شركة أرامكو على أكبر خمس شركات طاقة في العالم خلال 2022، حيث تجاوزت أرباحها بمفردها، صافي أرباح الشركات الخمس مجتمعة بنسبة 6 في المائة.

وشركات النفط الخمس هي إكسون موبيل، شيفرون “الولايات المتحدة”، توتال “فرنسا”، شل “بريطانيا وهولندا”، وبي بي “بريطانيا”.

وبلغ صافي الربح لشركة “أرامكو” 161.1 مليار دولار، مقابل 151.5 مليار دولار أرباح الشركات الخمس مجتمعة.

والشركات الخمسة جاءت أرباحها موزعة كالتالي من الأعلى للأقل: 55.7 مليار دولار لشركة إكسون موبيل، و35.5 مليار دولار لشركة شيفرون، و20.5 مليار دولار لشركة توتال، و42.3 مليار دولار لشركة شل، بينما خسائر قيمتها 2.5 مليار دولار لشركة بي بي بسبب خروجها من السوق الروسية.

وبالنظر إلى أقرب منافسيها، فقد تجاوزت أرامكو شركة “إكسون موبيل” خلال العام الماضي 189 في المائة. بينما وصل الفارق إلى 686 في المائة عند مقارنتها بأرباح شركة توتال.

الأولى عالميا بين شركات النفط والتقنية

ليس هذا فحسب، بل تعتبر “أرامكو” كذلك الشركة الأكثر ربحية في كافة المجالات وليس قطاع النفط فقط، حيث احتلت صدارة الترتيب بين أكبر شركات العالم ربحية خلال 2022

حيث تتفوق “أرامكو” على شركة أبل الشهيرة بهواتف الآيفون بأرباح 99.8 مليار دولار، وفي المركز الثالث بعدهما تأتي شركة تقنيات الحاسب والبرمجيات “مايكروسوفت” 72.7 مليار دولار، رابعا، شركة ألفابت “الشركة الأم لجوجل” أشهر محرك بحث في العالم 60 مليار دولار.

وفي الترتيب الخامس عملاق الطاقة الأمريكي “إكسون موبيل” بأرباح قيمتها 55.7 مليار دولار، ثم عملاق الطاقة الآخر “شل” 42.3 مليار دولار، وبعد ذلك تأتي شركة الإلكترونيات الكورية الشهيرة “سامسونج” البالغ صافي ربحها 41.6 مليار دولار في 2022، ثم جاء بنك جي بي مورجان الأمريكي 35.9 مليار دولار.

وفي المركز التاسع شركة شيفرون الأمريكية ،عملاق الطاقة أيضا، بأرباح 35.5 مليار دولار، وفي المركز العاشر بنك أوف أمريكا بأرباح قدرها 26 مليار دولار في 2022.

موثوقية أداء قطاع التنقيب

وفي بيانها اليوم، قالت “أرامكو”، إنها حافظت على موثوقية أداء قطاع التنقيب والإنتاج فيها، حيث بلغ إنتاجها من المواد الهيدروكربونية 13.6 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم خلال العام الماضي 2022، منها 11.5 مليون برميل في اليوم من المواد السائلة.

وواصلت الشركة سجلها القوي في موثوقية الإمدادات من خلال تسليم النفط الخام والمنتجات الأخرى، بنسبة موثوقية عالية بلغت 99.9 في المائة خلال 2022، وهو العام الثالث على التوالي الذي تحقق فيه الشركة هذا المستوى من الموثوقية.

النفقات الرأسمالية

وأوضحت أن حجم النفقات الرأسمالية خلال العام الماضي يبلغ 141.2 مليار ريال مقارنة بـ119.6مليار ريال لـ2021، وبزيادة بلغت 18.1 في المائة.

وتتوقع الشركة أن تبلغ النفقات الرأسمالية لـ2023 مابين 168.8 مليار ريال إلى 206.3 مليار ريال، بما في ذلك الاستثمارات الخارجية مع زيادة هذه النفقات حتى منتصف العقد الجاري.

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