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تحذير من “الدفاع المدني” بخصوص أمطار غزيرة
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تحذير من “الدفاع المدني” بخصوص أمطار غزيرة

تحذير من “الدفاع المدني” بخصوص أمطار غزيرة

تحذير من “الدفاع المدني” بخصوص أمطار غزيرة
٠٣:٠٥:٠٨ م، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا عاجلًا، بشأن فرصة هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة.

أمطار متوسطة إلى غزيرة

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد فإنها تحذر من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة حتى الساعة 9 مساءً.

توخي الحذر والبعد عن هذه الأماكن

وأضافت أن الحالة المتوقعة من الأمطار تكون بمشيئة الله مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على محافظات، “الحناكية والمهد”، مطالبة بضرورة توخي الحيطة والحذر والبعد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

أمطار وسيول وتساقط البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد.

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تساقط الأمطار على جميع مناطق المملكة

وأوضح المركز أن الأمطار تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى تبوك والجوف والحدود الشمالية، وكذلك على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية.

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة

كما نبّة المركز من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على مناطق عسير و جازان ونجران يصحابها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.

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