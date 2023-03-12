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عملية نادرة لاستئصال “ورم” من قلب مريض بمكة.. هذه تفاصيل أصعب 11 ساعة
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عملية نادرة لاستئصال “ورم” من قلب مريض بمكة.. هذه تفاصيل أصعب 11 ساعة

عملية نادرة لاستئصال “ورم” من قلب مريض بمكة.. هذه تفاصيل أصعب 11 ساعة

عملية نادرة لاستئصال “ورم” من قلب مريض بمكة.. هذه تفاصيل أصعب 11 ساعة
٠٣:٣٤:٥١ م، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

تمكن فريق طب القلب بمنطقة مكة المكرمة من استئصال ورم ضخم ونادر لمريض في عملية جراحية استغرقت 11 ساعة تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأكد تجمع مكة المكرمة الصحي أن الفريق الطبي المتخصص في مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة أنقذ المريض بعد استئصال ورم بالقلب يعد الأندر على مستوى العالم بنسبة لا تتعدى 2%.

كان المريض قد تم استقباله في طوارئ المدينة الطبية وتبين من خلال التاريخ المرضي حدوث إغماءات متكرره وضيق بالتنفس.

وقام الفريق الطبي بإجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة والتي أظهرت نتائجها وجود ورم كبير تقرر معه إجراء جراحة استئصال لكامل الورم.

استئصال كامل الورم

وأشار الفريق الطبي المكون من أطباء جراحة القلب والتخدير وتروية القلب والتمريض إلى أنه تم استئصال كامل الورم والذي كان يبلغ وزنه 450 جراماً وبحجم 10 سم ليتم بعد ذلك عمل ترقيع داخلي وخارجي للأذينين الأيمن والأيسر وزراعة شريان رئوي أيمن، ليتم نقل المريض إلى العناية المركزة للقلب حتى تماثل للشفاء وخرج بأتم الصحة والعافية.

يذكر أن مركز القلب بالمدينة الطبية حسب آخر إحصائية قد أجرى خلال عام 2022 أكثر من 8580 عملية قسطرة قلبية بينما بلغت عمليات القلب المفتوح 835 عملية.

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