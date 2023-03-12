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“أبل” تطلق النسخة التجريبية من نظام تشغيل أجهزة “ios”.. وهذه مميزاتها
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“أبل” تطلق النسخة التجريبية من نظام تشغيل أجهزة “ios”.. وهذه مميزاتها

“أبل” تطلق النسخة التجريبية من نظام تشغيل أجهزة “ios”.. وهذه مميزاتها

“أبل” تطلق النسخة التجريبية من نظام تشغيل أجهزة “ios”.. وهذه مميزاتها
٠٣:٢٥:٤٧ م، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة “أبل” عن النسخة التجريبية الثالثة من الإصدار 16.4 لنظام تشغيل الأجهزة الذكية “iOS” التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الخصائص الجديدة.

وبحسب موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن هذه الخطوة تعني أن طرح الإصدار الجديد رسميا لجميع المستخدمين بات قريبا.

3 مميزات

والنسخة التجريبية الجديدة تحتوي على المزيد من الخصائص المهمة، أبرزها ما يلي:

1- تضم النسخة التجريبية الثالثة مجموعة من التحديثات مثل إضافة 31 رمزا تعبيريا جديدا.

2- كما تضم النسخة التجريبية تحديث أبل ميوزيك وأبل بودكاست.

3- تتوافر الخصائص الجديدة حاليا للمستخدمين المشتركين في “برنامج بيتا سوفت وير” لشركة أبل.

وقال موقع “سي نت” إن الخصائص الجديدة يمكن أن تكون ممتعة لكن من الأفضل عدم تنزيل النسخة التجريبية على الجهاز الرئيس للمستخدم بسبب احتمال ظهور مشكلات كما هو معتاد في أي نسخة تجريبية من أي تطبيق.

وتتضمن النسخة التجريبية الثالثة تحديثا لخدمة التوثيق والحماية المعروفة باسم أبل آي.دي، حيث يتم ربط كافة حسابات المستخدم المختلفة في خدمة أبل آي.دي بحيث يستطيع التنقل بين الحسابات المختلفة بسهولة على الجهاز نفسه.

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