تعليق الدراسة الحضورية في 14 إدارة تعليم و3 جامعات

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مع استمرار حالة من الطقس المتقلب، تم تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد في 14 إدارة تعليم و3 جامعات بسبب الأحوال الجوية.

أبرز مناطق ومحافظات تعليق الدراسة الحضورية

وأعلنت إدارة تعليم منطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأحد، في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ومكاتب ‎تعليم مدينة نجران.

تعليق الدراسة في جميع المدارس بـ نجران

ويشمل تعليق الدراسة محافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع.

المنشآت التدريبية تعلق الدراسة اليوم

كما أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية اليوم، في جميع المنشآت التدريبية بمدينة نجران ومحافظات شرورة، وحبونا، ويدمة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع.

الدراسة عن بعد في منطقة مكة المكرمة

وأعلنت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي في كل من مكة المكرمة والجموم والكامل وبحرة اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارات التعليم في الباحة والمخواة وجدة، تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي غداً الأحد، بسب التقلبات الجوية وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد.

الدراسة عن بعد في جدة والباحة والمخواة

وفي تغريدة عبر “تويتر”أعلنت إدارة تعليم جدة، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة لتكون “عن بُعد” عبر منصة مدرستي ،بمدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

الباحة تقرر الدراسة عن بعد في المدارس

كما أعلنت إدارة تعليم الباحة “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس والمكاتب التابعة لتعليم الباحة بكافة المحافظات.

الدراسة عن بعد في المخواة

من جهتها، أعلنت إدارة تعليم المخواة أنه بناءً على التحذير الوارد من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس والمكاتب التابعة لـ تعليم المخواة بكافة المحافظات.

أمطار وعواصف رعدية وأتربة مثارة

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر حتى مساء الغد، حيث تشمل الحالة الجوية، هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة وعواصف رعدية وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية لاسيما على الطرق السريعة، في مناطق مكة المكرمة وعسير والرياض.

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تعرف على أبرز المناطق والمحافظات التي تم تعليق الدراسة الحضورية بها اليوم