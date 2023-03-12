الرئيس التنفيذي لـ “أرامكو” يكشف هدف الشركة بشأن “توسعات الغاز” في العالم

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كشف أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أن سوق النفط ستظل متوازنة على نحو محكم على المدى المتوسط، وأضاف أنه يشعر بتفاؤل حذر.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية الفائضة تظل محدودة عند مليوني برميل يوميا، في وقت يشهد ارتفاعا في الطلب على وقود الطائرات فضلا عن فتح السوق الصينية بعد رفع بكين القيود الصارمة التي كانت تفرضها للسيطرة على فيروس كورونا، بحسب “الاقتصادية”.

وأشار أن هناك دراسة لتوسعات كبيرة بما في ذلك في قطاع الغاز ونتطلع عالميا للفرص المتاحة في سوق الغاز الطبيعي المسال.

نتائج مالية

واليوم، كشفت شركة “أرامكو”، عن نتائجها المالية لعام 2022 كاملًا، حيث سجّلت صافي دخل قياسي بلغ 604 مليارات ريال (161.1 مليار دولار) بنسبة نمو تقدر بنحو 46٪، ما يمثّل أعلى أرباح سنوية لها كشركة مُدرجة في السوق المالية.

وأوصى مجلس إدارة الشركة برفع رأس مالها إلى 90 مليار ريال عبر منحة أسهم، فيما بلغ أرباح أرامكو 598 مليار ريال في عام 2022

وأوضحت الشركة أن هذه النتائج جاءت مدعومة بأسعار النفط القوية والكميات الكبيرة المباعة، وتحسّن هوامش أرباح المنتجات المكررة، فيما تواصل الشركة تعزيز طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز، فضلًا عن محفظتها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، لتلبية الطلب المتوقع في المستقبل.

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