الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“أمن الطرق” يُعلن إغلاق طريق الهدا في الاتجاهين بسبب الأمطار
بعد ارتفاع أرباحها.. كيف تفوقت “أرامكو” على عمالقة الطاقة والتكنولوجيا في 2022؟
فوائد مذهلة.. الشاي الأخضر يقلل من خطر الموت المبكر
عملية نادرة لاستئصال “ورم” من قلب مريض بمكة.. هذه تفاصيل أصعب 11 ساعة
“أبل” تطلق النسخة التجريبية من نظام تشغيل أجهزة “ios”.. وهذه مميزاتها
تعليق الدراسة الحضورية في 14 إدارة تعليم و3 جامعات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الرئيس التنفيذي لـ “أرامكو” يكشف هدف الشركة بشأن “توسعات الغاز” في العالم

الرئيس التنفيذي لـ “أرامكو” يكشف هدف الشركة بشأن “توسعات الغاز” في العالم

الرئيس التنفيذي لـ “أرامكو” يكشف هدف الشركة بشأن “توسعات الغاز” في العالم
٠٣:٠١:٣٤ م، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أن سوق النفط ستظل متوازنة على نحو محكم على المدى المتوسط، وأضاف أنه يشعر بتفاؤل حذر.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية الفائضة تظل محدودة عند مليوني برميل يوميا، في وقت يشهد ارتفاعا في الطلب على وقود الطائرات فضلا عن فتح السوق الصينية بعد رفع بكين القيود الصارمة التي كانت تفرضها للسيطرة على فيروس كورونا، بحسب “الاقتصادية”.

وأشار أن هناك دراسة لتوسعات كبيرة بما في ذلك في قطاع الغاز ونتطلع عالميا للفرص المتاحة في سوق الغاز الطبيعي المسال.

نتائج مالية

واليوم، كشفت شركة “أرامكو”، عن نتائجها المالية لعام 2022 كاملًا، حيث سجّلت صافي دخل قياسي بلغ 604 مليارات ريال (161.1 مليار دولار) بنسبة نمو تقدر بنحو 46٪، ما يمثّل أعلى أرباح سنوية لها كشركة مُدرجة في السوق المالية.

وأوصى مجلس إدارة الشركة برفع رأس مالها إلى 90 مليار ريال عبر منحة أسهم، فيما بلغ أرباح أرامكو 598 مليار ريال في عام 2022

وأوضحت الشركة أن هذه النتائج جاءت مدعومة بأسعار النفط القوية والكميات الكبيرة المباعة، وتحسّن هوامش أرباح المنتجات المكررة، فيما تواصل الشركة تعزيز طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز، فضلًا عن محفظتها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، لتلبية الطلب المتوقع في المستقبل.

اقرأ أيضا:

604 مليارات ريال أرباح “أرامكو” في 2022 بنمو 46 %

الكلمات الدلالية:
أرامكو أمين الناصر السعودية المملكة شركة أرامكو قطاع الغاز

مواد ذات صلة

المزيد
وزير الصحة يفتتح مبنى الضمان الجديد

وزير الصحة يفتتح مبنى الضمان الجديد

١٢:٣١ ص، الأثنين، ٢٩ يونيو ٢٠١٥
بـ 49 درجة مئوية.. الإحساء تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

بـ 49 درجة مئوية.. الإحساء تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

١٠:١٦ ص، الثلاثاء، ١٩ يوليو ٢٠٢٢
مصادر تكشف السجل الإجرامي لمطلوبي «خلية القطيف»

مصادر تكشف السجل الإجرامي لمطلوبي «خلية القطيف»

٠٨:٥١ ص، الثلاثاء، ٠١ نوفمبر ٢٠١٦
“مدني مكة” يكشف تفاصيل إنقاذ مصاب جبل كثلا (صور)

“مدني مكة” يكشف تفاصيل إنقاذ مصاب جبل كثلا (صور)

٠٩:١٣ ص، الأثنين، ٠٢ فبراير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *