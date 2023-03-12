“نيوم” تعلن توفر وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير اقتصاديات. مساعد استراتيجي أول. رئيس مكتب البيانات. مدير تطوير النظام البيئي. مهندس مدني أول. مهندس مدني. رئيس تطوير الأعمال. مخرج تجاري. مدير إدارة حماية البيانات. رئيس تجربة الضيف. رئيس قسم التوزيع والتكنولوجيا. رئيس الاستراتيجية التجارية والتخطيط. مدير حساب. رئيس الجودة والسلامة والأمن. مدير مزرعة. مدير أول التأشيرات والهجرة. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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