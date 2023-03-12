والد المبتعث “الغريبي” يكشف مفاجأة سارة في القضية.. وتفاصيل جديدة بشأن المحاكمة

تواصل – وكالات:

تأجلت جلسة الاستماع الأولى للمتهمة بقتل المبتعث الوليد الغريبي، الذي قتل على يد طالبة أمريكية بمدينة فيلاديفيا في أواخر يناير الماضي.

وقال والد الشاب القتيل لفضائية “العربية”، إن الجلسة كانت قابلة للتأجيل بسبب الأدلة والمحامين، موضحًا أن موعد الجلسة الأولى التي ستمثل فيها نيكول ماري روجرز أمام القاضي ستكون في 12 أبريل المقبل.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. بدء محاكمة المتهمة بقتل المبتعث الوليد الغريبي

الجامعة تكرم الغريبي

وأضاف أن الجامعة التي كان ابنه على وشك التخرج فيها قررت تكريمه، وقال “هو شيء رمزي لكنه مهم بالنسبة لنا”.

وأكد رئيس قسم بالجامعة، أن الغريبي كان طالبًا متفوقًا وذا موهبة كبيرة في علوم الكومبيوتر. وأضاف “خسارة كبيرة لأهله أولاً ولأصدقائه ولنا أيضًا فهو يتمتع بدماثة أخلاق لا توصف”، وفق ما نُقل عنه.

وكانت المتهمة (19 عامًا) سلمت نفسها للشرطة الأمريكية بعد أيام من الجريمة في ولاية نيوجيرسي، بعد إطلاق الشرطة في فيلادلفيا حملة على مستوى البلاد للعثور عليها، لكنها حتى اللحظة لم تعترف بجريمتها.

اقرأ أيضًا:

دليل مهم في قضية قتل المبتعث الوليد الغريبي.. شاهد ما قاله والده

المحكمة ترفض الإفراج عن المتهمة

ورفضت محكمة فيلادلفيا، الإفراج المؤقت عن المتهمة بكفالة مالية، وطالبت باستمرار احتجازها لدى الشرطة. فيما اعتبر المحققون أن الأدلة التي جمعوها حتى اللحظة كافية لإدانتها.

ووقعت الجريمة يوم الاثنين 23 يناير، داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبيري في جيرمانتاون في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا على يد المتهمة بطعن الغريبي مرات عدة بعد أن استدرجته لمساعدتها وسرقت هاتفه وبعض المحتويات الثمينة قبل أن تفر هاربة من موقع الجريمة، وفق ما تكشف من تفاصيل.

وفي مقابلة سابقة، أكد الأب أن القاتلة كانت تحاول دومًا التقرب من نجله، عبر فتح أحاديث معه، ولكن لم يكن هناك مجال للجلوس معه، لأنه لم يكن يخرج من غرفته، حيث كانت غرفته على الممر وبها ردهة على الشارع بالدور الأرضي، وكان يقضي أغلب وقته هناك، وكلما مرَّت كانت تحاول فتح حديث معه.