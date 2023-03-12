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فيل بـ 3 أرجل يجذب الانتباه بسبب إرادته الفولاذية (فيديو)
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فيل بـ 3 أرجل يجذب الانتباه بسبب إرادته الفولاذية (فيديو)

فيل بـ 3 أرجل يجذب الانتباه بسبب إرادته الفولاذية (فيديو)

فيل بـ 3 أرجل يجذب الانتباه بسبب إرادته الفولاذية (فيديو)
٠٢:٠٤:٤٢ م، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

جذب فيل (أنثى) بثلاثة أرجل، اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب قوة إرادته ورغبته في البقاء على قيد الحياة من خلال العيش حياة طبيعية على الرغم من إعاقته النادرة.

ووثق ديلان بونس، رحلة برية قام بها في قلب إحدى الغابات بجنوب إفريقيا، حيث عثر وفريقه على قطيع من الأفيال في سد نسيماني، والتي لاحظ خلالها الفيل “فوتومي” ذي الثلاثة أرجل يتحرك ضمن قطيع من الفيلة.

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السبب مجهول

والفيل يعاني من عرج ملحوظ، حيث يمتلك ثلاث أرجل فقط. وقد يكون فقدان أحد الأطراف ناتجًا عن تعرضه لفخ في محاولة للإيقاع به، وهو أمر معتاد في عالم الحيوانات، أو قد يكون بسبب التعرض لهجوم مفترس في سنوات شبابها.

وعلى الرغم من إصابته، كان “فوتومي” محاطًا بأفيال أخرى جاءت لتحييه، وأظهرت إحساسًا جميلًا بالمجتمع والرعاية، وقال بونس: “كان من دواعي سرورنا أن نرى كيف احتضنها قطيعها ودعمها لها. لقد أظهروا حقًا إحساسًا رائعًا بالتعاطف والرحمة”.

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اختفاء “فوتومي” في الأدغال

وانتهى الفيديو باختفاء “فوتومي” في الأدغال، خلف القطيع. وأعرب بونس عن إن ما شاهده كان نادرًا له شخصيًا، معربًا عن قلقه من احتمال وجود المزيد من الحيوانات المصابة في البرية بسبب الأفخاخ.

وقال بونس: “إذا رأيت فوتومي أو أي حيوانات مصابة أخرى بالقرب من الطريق، فإنني أوصي بمنحهم مساحة لتجنب إضافة أي ضغط إلى وضعهم الصعب بالفعل. نحن في بيئتهم بعد كل شيء. الاحترام له أهمية قصوى عند التعامل مع هؤلاء العمالقة اللطفاء”.

الكلمات الدلالية:
الفيل تومي غابة بجنوب إفريقيا وسائل التواصل الاجتماعي

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