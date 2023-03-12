مفاجأة سارة بخصوص التأشيرة الإلكترونية للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي

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أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، عن نبأ سار لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي وأقاربهم من الدرجة الأولى.

وذكر تقرير – بحسب الإخبارية – أنه أصبح بإمكانهم زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي بتأشيرة زيارة إلكترونية للمملكة من دون اشتراط مهنة محددة

المشمولين:

المقيمين بدول الخليج

أقاربهم من الدرجة الأولى

الصلاحيات:

– دخول متعدد أو مفرد

– تأدية مناسك العمرة

– الصلاة في الروضة الشريفة

– زيارة المواقع التاريخية

– حضور الأنشطة السياحية

– زيارة كافة مدن المملكة

الرسوم:

300 ريال رسم تأشيرة

رسم التأمين الطبي

التقديم:

منصة “روح السعودية”

www.visitsaudi.com/visa

المتطلبات:

إقامة خليجية سارية (3 أشهر)

جواز سفر سار (6 أشهر)

في سياق متصل، أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن تطبيق نسك يمكن الراغبين في أداء العمرة من معرفة الأوقات المزدحمة، لتفاديها عند حجز أداء العمرة.

الأقل ازدحاما

ووجهت “الحج والعمرة”، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأن اختيار الأوقات الأقل ازدحاما، عبر تطبيق “نسك”، يساعد على أدءاء العمرة بيسر وسهولة.

كما أشارت الوزارة في تغريدة أخرى، إلى أن الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان، يسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر.

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