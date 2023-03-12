هدية خادم الحرمين لدولة إفريقية.. تعرف عليها

تواصل – واس:

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الأحد، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لتوزيع المصاحف لمسلمي جمهورية زامبيا.

‏‎وجرى تدشين البرنامج بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى زامبيا أسامة بن محمد محي الدين كرنشي، والملحق الديني بسفارة المملكة في جنوب أفريقيا المهندس محمد بن عبدالسلام عاشور، وعدد من دعاة الملحقية الدينية بزامبيا.

وعبر المسؤولون في زامبيا عن شكرهم للمملكة العربية السعودية وقيادتها، ووزارة الشؤون الإسلامية، وسفارة المملكة في زامبيا، على تنفيذ هذا البرنامج والاهتمام بشؤون المسلمين وخدمتهم في جميع أنحاء العالم.

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300 ألف مصحف هدية إلى جمهورية موريتانيا

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية، أن الوزارة، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف تسلمت هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -يحفظه الله- من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، لتسليمها إلى جمهورية موريتانيا.

وأوضح ان هذه الهدية تبلغ “300.000” ألف نسخة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

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ووزعت المصاحف على المتسابقين والمشاركين في المسابقة السنوية للقرآن الكريم والسنة النبوية في الجمهورية الموريتانية، التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بموريتانيا، وتحمل اسم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

وسلمت الهدية كذلك إلى المراكز والجمعيات الخيرية ودور تحفيظ القرآن الكريم، وستجرى مراسم تسليم الهدية في العاصمة نواكشوط، يوم الجمعة السابع عشر من شهر شعبان لعام 1444هـ، بعد وصول كل الشحنات.