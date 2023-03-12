حتى سن الـ 70.. تعرف على شروط الحصول على قرض الزواج

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يهدف تمويل الزواج، وهو أحد أنواع القروض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية إلى مساعدة المقبلين على الزواح، ممن يمتلكون دخلاً أقل من 12,500 ألف ريال شهريًا، في تحمل نفقات الزواج.

وفيما يلي المعلومات الأساسية عن القرض:

-سقف مالي يصل إلى 60 ألف ريال.

-مدة التمويل 5 سنوات.

-التسديد شهريًا.

– بدون رسوم إدارية.

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شروط الحصول على تمويل الزواج:

-يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 70 عامًا وألا يتجاوز عمر الضامن 55 عامًا.

-ألا يتجاوز الدخل الشهري لمقدم الطلب 12،500 ريال.

-الزواج لأول مرة ما عدا من توفيت زوجته أو طلقت زوجته قبل الدخول.

-يجب أن تكون الزوجة مواطنة سعودية أو مواطنة من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وإذا كانت من مواطني دولة غير تلك الجنسية، فيجب الحصول على الموافقة على الزواج من صاحب العلاقة.

-تقديم عقد الزواج الرسمي مصدق من محكمة مختصة لمدة لا تزيد عن سنتين حسب التقويم الهجري.

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طلب الحصول على تمويل الزواج

-يمكن التقدم بطلب للحصول على تمويل الزواج من خلال الخطوات التالية:

-الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية

-انقر فوق علامة التبويب تمويل الزواج.

-تسجيل رقم هوية مقدم الطلب وتاريخ ميلاده على الموقع.

-التحقق من صحة رقم الهوية وتاريخ الميلاد من خلال بيانات المواطن في مركز المعلومات الوطني.

– يتم الحصول على بيانات المواطن من الوكالات الحكومية ذات الصلة.

-املأ جميع معلومات طلب القرض.

-تحديد قيمة مبلغ القرض المطلوب وهو 60.000 ريال سعودي.

-انقر فوق “موافق”.

-انقر فوق أيقونة حفظ.