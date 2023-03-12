الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
فيل بـ 3 أرجل يجذب الانتباه بسبب إرادته الفولاذية (فيديو)
مفاجأة سارة بخصوص التأشيرة الإلكترونية للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي
هدية خادم الحرمين لدولة إفريقية.. تعرف عليها
حتى سن الـ 70.. تعرف على شروط الحصول على قرض الزواج
توضيح مهم من الجوازات بشأن استخراج رقم إقامة لزوجة مقيم خليجي
بالفيديو.. البرد الكثيف يغطي جبال بني عمرو شمال منطقة عسير

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالفيديو.. البرد الكثيف يغطي جبال بني عمرو شمال منطقة عسير

بالفيديو.. البرد الكثيف يغطي جبال بني عمرو شمال منطقة عسير

بالفيديو.. البرد الكثيف يغطي جبال بني عمرو شمال منطقة عسير
٠١:١٢:٤٩ م، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء باردة وانخفاض درجات الحرارة، غطى البرد الكثيف جبال بني عمرو شمال منطقة عسير.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت محافظات عسير، اليوم الأحد، لهطول أمطار غزيرة وجريان للسيول وتساقط حبات البرد التي غطت الشوارع والمنازل والطرقات.

أمطار وسيول وتساقط للبرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد.

تساقط الأمطار على جميع مناطق المملكة

وأوضح المركز أن الأمطار تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة تمتد إلى تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وكذلك على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية.

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة

كما نبّة المركز من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على مناطق عسير وجازان ونجران يصحابها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.

اقرأ أيضًا:

هطول الأمطار على منطقتي المدينة ونجران

أمطار غزيرة وبرد وسيول تجري كالأنهار.. ماذا يحدث في القصيم؟

من اليوم وحتى الغد.. “الحصيني” يتوقع تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم اخبار الطقس الأرصاد الجوية الأمطار البرد الكثيف الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية جبال بني عمرو حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس عسير

مواد ذات صلة

المزيد
وزير الدفاع يبحث التعاون الثنائي مع نظيره الكوري

وزير الدفاع يبحث التعاون الثنائي مع نظيره الكوري

٠١:٣٩ ص، الأربعاء، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
«جِمال سائبة» تهدد سالكي الطرق بـ«المجمعة» (فيديو)

«جِمال سائبة» تهدد سالكي الطرق بـ«المجمعة» (فيديو)

٠٧:٣٠ م، السبت، ٠١ أبريل ٢٠١٧
منْع مواطنة من الظهور على التلفزيون بسبب “النقاب”

منْع مواطنة من الظهور على التلفزيون بسبب “النقاب”

٠٩:٤٨ م، الخميس، ٢٢ يناير ٢٠١٥
ما حكم العمرة الرجبية؟ وهل ثبت أن النبي ﷺ اعتمر في رجب؟ الخثلان يُجيب

ما حكم العمرة الرجبية؟ وهل ثبت أن النبي ﷺ اعتمر في رجب؟ الخثلان يُجيب

٠٧:٤٩ ص، الأحد، ٢٩ يناير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *