بالفيديو.. البرد الكثيف يغطي جبال بني عمرو شمال منطقة عسير

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء باردة وانخفاض درجات الحرارة، غطى البرد الكثيف جبال بني عمرو شمال منطقة عسير.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت محافظات عسير، اليوم الأحد، لهطول أمطار غزيرة وجريان للسيول وتساقط حبات البرد التي غطت الشوارع والمنازل والطرقات.

أمطار وسيول وتساقط للبرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد.

تساقط الأمطار على جميع مناطق المملكة

وأوضح المركز أن الأمطار تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة تمتد إلى تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وكذلك على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية.

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة

كما نبّة المركز من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على مناطق عسير وجازان ونجران يصحابها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.

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