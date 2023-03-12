6 أعراض للحمل لن تتوقعيها بالمرة

تواصل – فريق التحرير:

تختلف أعراض الحمل من امرأة لأخرى، مثل آلام في الثديين، والشعور بالغثيان في الصباح، لكن هناك العديد من الأعراض غير التقليدية التي ربما تشعر بها.

كشفت ماري لويز، القابلة، ومؤلفة دليل “القابلة الحديثة للحمل والولادة وما بعدها”، بعض العلامات التي تشير إلى احتمال حدوث الحمل، وتتمثل في الآتي:

* الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات

ترتبط الرغبة الشديدة في تناول الطعام لدى الكثير من النساء عادة بالثلث الثاني والثالث من الحمل، لكن ماري لويز قالت لصحيفة “هافينجتون بوست”، إن العديد من النساء يبلغن عن شعور مبكر في اشتهاء الطعام، وخاصة الكربوهيدرات.

وأضافت: “من المحتمل أن يكون الخبز المحمص ورقائق البطاطس أكثر الأطعمة شيوعًا التي تخبرني النساء أنها كانت تتوق إليها أثناء الحمل المبكر أو قبل أن يعرفن بحملهن”.

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية في بريطانيا، فإن الرغبة الشديدة في تناول الطعام غير المفضل عادة قد تكون علامة على الحمل.

* تغير في التذوق

أحد التغييرات غير المعروفة التي يمكن أن يحدثها الحمل هو التغيير في التذوق، المعروف باسم “خلل التذوق”، بسبب الهرمونات، وهو ما يؤدي إلى التوقف عن تناول الأطعمة المفضلة.

كما تتوقف المرأة في وقت مبكر من الحمل عن تناول القهوة أو الشاي أو الأطعمة الدهنية أو حتى التدخين.

* التعرق الليلي

تميل الأعراض إلى الظهور في بداية الحمل وهي شائعة جدًا، وهي أحد التغيرات الهرمونية. لكن ماري لويز قالت إن الأمر لا يتم مناقشته كثيرًا.

* انقطاع الدورة الشهرية

إحدى العلامات التقليدية للحمل هي غياب الدورة الشهرية، لكن هل تعلمين أن بعض النساء – حوالي 20 في المئة – يواصلن النزف بعد الحمل؟، وهو ما يسمى “نزيف الانغراس”.

وأوضحت هيئة الخدمات الصحية: “في الأسابيع القليلة الأولى من الحمل، قد يكون هناك نزيف مشابه لدورة خفيفة للغاية، مع وجود بعض بقع الدم أو فقدان القليل من الدم”.

قالت ماري لويز: “على الرغم من أن كل نزيف أثناء الحمل يحتاج إلى التحقيق منه أو مناقشته مع أخصائي الرعاية الصحية، إلا أنه شائع حقًا ولا يشير دائمًا إلى أن هناك أي خطأ”.

* التعب

قالت ماري لويز إن الشعور بالإرهاق الشديد هو أحد الأعراض في بداية الحمل.

التعب شائع بشكل خاص خلال الأسابيع الـ 12 الأولى، “التغيرات الهرمونية في جسمك في هذا الوقت يمكن أن تجعلك تشعرين بالتعب والمرض والعاطفة والانزعاج”.

قالت الصيدلانية جوليا جيريني من صيدلية “ميدينو” على الإنترنت: “يمكن أن يُعزى ذلك إلى انخفاض ضغط الدم عن المعتاد وانخفاض مستويات السكر في الدم، فضلاً عن زيادة إنتاج هرمون يسمى البروجسترون”.

وأوصت بتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد والبروتين لمكافحة التعب، وكذلك تناول مكملات.

* حساسية الرائحة

وفقًا لماري لويز، فإن الشعور المتزايد بالرائحة عرض شائع جدًا من أعراض الحمل إلى جانب الغثيان. ومع ذلك، فإن الحساسية تجاه بعض الروائح يمكن أن تؤدي إلى غثيان الصباح، والتي تشمل رائحة الثلاجة أو الطبخ والثوم والأسماك.

* أعراض أخرى

تعتبر التغييرات التي تطرأ على الثديين من الأعراض الشاعة للحمل.

إليك ما يجب البحث عنه:

-تضخم الثدي المصاحب للشعور بالألم، كما هو الحال في بداية الدورة الشهرية.

-بروز العروق.

-تغير لون الحلمات للأغمق.

-التبول أكثر من المعتاد.

-الإمساك.

-المزيد من الإفرازات المهبلية.

-الرغبة في البكاء، لا سيما في الأشهر الثلاثة الأولى.

اقرأ أيضًا:

نظام غذائي يقلل من مخاطر الإصابة بتسمم الحمل

«الذيابي»: 3 حلول لعلاج مشاكل الغثيان أثناء الحمل