برعاية وزير الموارد البشرية.. “كفيف” تقيم حفل الزواج الجماعي للمكفوفين والكفيفات

تواصل- واس:

تقيم جمعية المكفوفين الأهلية “كفيف” مساء يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حفل الزواج الجماعي الـ21 للمكفوفين والكفيفات، الذي سيستفيد منه 67 شخصًا.

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حفل الزواج الجماعي تحت رعاية وزير الموارد البشرية

ويأتي حفل الزواج الجماعي تحت رعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية سعود بن عبدالله الراجحي، أن الجمعية تسعى إلى تحسين حياة ذوي الإعاقة البصرية، وتوفير الفرص لهم لينعموا بحياة كريمة بما يحقق أهداف ورؤية 2030.

وأشار إلى أن الجمعية تعنى بالمعاقين وتخصص لهم البرامج والأنشطة التدريبية التي تساعدهم، وتؤهلهم للانخراط في سوق العمل مستقبلًا.

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298 مستفيدًا ومستفيدة

من جهتها أوضحت رئيسة قسم خدمات المستفيدين في الجمعية جميلة مسرحي، أن عدد المستفيدين منذ انطلاق البرنامج بلغ 298 مستفيدًا ومستفيدة.

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4 مجالات لخدمة البرنامج

وأشارت إلى أن الجمعية تقدم 4 مجالات تخدم هذا البرنامج وهي:

1 – التوفيق.

2 – الإعانات المالية التي تمنح لكل مستفيد مبلغ 30 ألف ريال سعودي.

3 – الاستشارات والدورات التدريبية والتأهيلية.

4 – برنامج ذرية الذي أطلق هذا العام وهو مخصص لمن هم بحاجة إلى مساعدات في عملية الإنجاب.