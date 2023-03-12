الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
مفاجأة.. مسؤول أوروبي يكشف سر منع أوكرانيا من عضوية الاتحاد
برعاية وزير الموارد البشرية.. “كفيف” تقيم حفل الزواج الجماعي للمكفوفين والكفيفات
أبرز 3 أخطاء شائعة عن الاكتئاب
أمطار غزيرة وبرد وسيول تجري كالأنهار.. ماذا يحدث في القصيم؟
المملكة أول دولة عربية تنضم لاتفاقية تفعيل دور منظمة “IALA” دوليًا
لفترة ثانية.. بدء التسجيل في أحد البرامج المهمة بالبنك المركزي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مفاجأة.. مسؤول أوروبي يكشف سر منع أوكرانيا من عضوية الاتحاد

مفاجأة.. مسؤول أوروبي يكشف سر منع أوكرانيا من عضوية الاتحاد

مفاجأة.. مسؤول أوروبي يكشف سر منع أوكرانيا من عضوية الاتحاد
١٢:٥٦:٥٨ م، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

فجر الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، مارتن شولتز، مفاجأة حيث كشف عن سر منع أوكرانيا من الحصول على عضوية الاتحاد.

هناك شكوك بشأن الانضمام السريع لأوكرانيا

وأوضح أن السياسة الخارجية لبولندا والمجر تعيق انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن لديه شكوكًا بشأن الانضمام السريع لأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف حسب “روسيا اليوم”، أنه لا يمكن خفض معايير العضوية في الاتحاد الأوروبي ولأسباب سياسية، من الصعب دخول أوكرانيا للاتحاد.

لافتًا إلى أن العديد من الدول كانت تنتظر منذ سنوات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تحقق هدفها لأسباب مختلفة.

التخلي عن مبدأ الإجماع في التصويت

وفي وقت سابق، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، إجراء بعض التغييرات على معاهدات الاتحاد والتخلي عن مبدأ الإجماع في التصويت على القضايا الرئيسة.

استخدام حق النقض ضد قاعدة الإجماع

كما تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس بدوره، لصالح قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وشدد أيضًا على أنه من أجل تسريع العملية، من الضروري استخدام حق النقض ضد قاعدة الإجماع.

زيلينسكي يحث الاتحاد الأوروبي على الانضمام

وكان الرئيس زيلينسكي حث الاتحاد الأوروبي سابقًا على السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى عضويته بموجب إجراء خاص، وقال إن الكتلة التجارية ستصبح أقوى بفضل عضوية بلاده.

أوكرانيا من أكثر دول العالم فسادًا

لكن من المتوقع أن يستغرق مسار العضوية سنوات، وسيكون من المطلوب من السيد زيلينسكي ومسؤوليه تطبيق إصلاحات كثيرة تهدف إلى التصدي للفساد المستشري..

حيث تعتبر منظمة الشفافية الدولية أن أوكرانيا من أكثر دول العالم فسادًا، إذ تحتل المرتبة 122 من بين 180 دولة.

اقرأ أيضًا:

أوكرانيا: محطة زابوريجيا النووية بدون كهرباء بعد الضربات الروسية

ضابط استخبارات أمريكي يكشف مفاجأة حول نهاية الحرب في أوكرانيا

أوكرانيا: إسقاط 13 مسيرة إيرانية الصنع أطلقتها روسيا من بريانسك

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي بولندا زيلنسكي عضوية الاتحاد الأوروبي

مواد ذات صلة

المزيد
صفعة لإيران.. طهران تستدعي السفير العراقي بسبب تسمية “الخليج العربي”

صفعة لإيران.. طهران تستدعي السفير العراقي بسبب تسمية “الخليج العربي”

٠٧:١٧ م، الأربعاء، ١١ يناير ٢٠٢٣
جدة.. خمس إصابات إثر وميض لحظي بمطعم (صور)

جدة.. خمس إصابات إثر وميض لحظي بمطعم (صور)

٠٢:١٨ ص، الأثنين، ١٣ يونيو ٢٠١٦
تركيا تقترب من توقيع أكبر صفقات أسلحة مع المملكة وباكستان قريباً

تركيا تقترب من توقيع أكبر صفقات أسلحة مع المملكة وباكستان قريباً

١٢:٥١ م، الخميس، ١١ مايو ٢٠١٧
«العمل»: لا صحة لما يتداول عن دعوة الوزير للمواطنين المنقطعة أجورهم لترك وظائفهم

«العمل»: لا صحة لما يتداول عن دعوة الوزير للمواطنين المنقطعة أجورهم لترك وظائفهم

١٠:٤١ م، الأحد، ٣١ يوليو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *