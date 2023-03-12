مفاجأة.. مسؤول أوروبي يكشف سر منع أوكرانيا من عضوية الاتحاد

تواصل – وكالات:

فجر الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، مارتن شولتز، مفاجأة حيث كشف عن سر منع أوكرانيا من الحصول على عضوية الاتحاد.

هناك شكوك بشأن الانضمام السريع لأوكرانيا

وأوضح أن السياسة الخارجية لبولندا والمجر تعيق انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن لديه شكوكًا بشأن الانضمام السريع لأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف حسب “روسيا اليوم”، أنه لا يمكن خفض معايير العضوية في الاتحاد الأوروبي ولأسباب سياسية، من الصعب دخول أوكرانيا للاتحاد.

لافتًا إلى أن العديد من الدول كانت تنتظر منذ سنوات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تحقق هدفها لأسباب مختلفة.

التخلي عن مبدأ الإجماع في التصويت

وفي وقت سابق، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، إجراء بعض التغييرات على معاهدات الاتحاد والتخلي عن مبدأ الإجماع في التصويت على القضايا الرئيسة.

استخدام حق النقض ضد قاعدة الإجماع

كما تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس بدوره، لصالح قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وشدد أيضًا على أنه من أجل تسريع العملية، من الضروري استخدام حق النقض ضد قاعدة الإجماع.

زيلينسكي يحث الاتحاد الأوروبي على الانضمام

وكان الرئيس زيلينسكي حث الاتحاد الأوروبي سابقًا على السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى عضويته بموجب إجراء خاص، وقال إن الكتلة التجارية ستصبح أقوى بفضل عضوية بلاده.

أوكرانيا من أكثر دول العالم فسادًا

لكن من المتوقع أن يستغرق مسار العضوية سنوات، وسيكون من المطلوب من السيد زيلينسكي ومسؤوليه تطبيق إصلاحات كثيرة تهدف إلى التصدي للفساد المستشري..

حيث تعتبر منظمة الشفافية الدولية أن أوكرانيا من أكثر دول العالم فسادًا، إذ تحتل المرتبة 122 من بين 180 دولة.

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