أبرز 3 أخطاء شائعة عن الاكتئاب

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كشفت الدكتورة جولي سميث، عالمة النفس من هامبشاير بإنجلترا، عن أبرز ثلاثة أخطاء شائعة فيما يتعلق بالاكتئاب.

1. الاكتئاب لا يقتصر فقط على الحالة المزاجية السيئة

تتضمن بعض الأعراض الشائعة للاكتئاب الشعور بالإحباط، والفراغ، وعدم الاستمتاع بالأنشطة التي تستمتع بها عادةً.

على هذا النحو، فإن أحد المفاهيم الخاطئة الشائعة هو أن الاكتئاب يرتبط فقط بالإحباط، فـ “الاكتئاب لا يتعلق فقط بالشعور بانخفاض المزاج. الكثير من الناس لا يدركون أنه من الشائع المعاناة من كثير من القلق عندما يكونون مكتئبين”.

وقد يشعر الشخص المكتئب أيضًا بالقلق والاضطراب وصعوبة تناول الطعام والنوم عند الإصابة بالاكتئاب، وفقًا لصخيفة “ذا صن”.

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2. التأثير الجسدي للاكتئاب

ولا يقتصر تأثير الاكتئاب على الشخص عاطفيًا، بل له أيضًا أثر جسدي، وأول شيء يمكن ملاحظته هو الشعور بنقص الطاقة، ويمتد ذلك إلى المعاناة أيضًا من الأوجاع والآلام التي لا يبدو أن لها سببًا واضحًا، وفقًا للدكتورة جولي.

نتيجة لذلك، يعتقد الخبراء أن الاكتئاب يمكن أن يجعل الشخص يشعر بالألم بشكل مختلف عن الآخرين، كما أنه يمكن أن يجعل الألم المزمن أسوأ.

الأعراض

-آلام العضلات والمفاصل

-ألم في الظهر

-الصداع

-ألم الصدر

-التحدث ببطء أكثر من المعتاد

-تغيرات في الشهية أو الوزن (عادة ما ينخفض، لكنه يزداد في بعض الأحيان)

-الإمساك

-الأوجاع والآلام غير المبررة

-نقص الطاقة

-انخفاض الدافع الجنسي (فقدان الرغبة الجنسية)

-تغييرات في الدورة الشهرية

-اضطراب النوم- على سبيل المثال، تجد صعوبة في النوم في الليل أو الاستيقاظ مبكرًا جدًا في الصباح

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3. الاكتئاب والحزن

قالت الدكتورة جولي، إن “الاكتئاب والحزن ليسا شيئًا واحدًا”، موضحة أن “الحزن هو مجرد واحد من العديد من أعراض الاكتئاب”.

وأشارت إلى أنه من الطبيعي أن تشعر بالحزن وعادة ما يمر في لحظة، لكن الاكتئاب يمكن أن يكون طويل الأمد. ومع ذلك، إذا لم تزول مشاعر الحزن وتتعارض مع حياتك ووظائفك الطبيعية، فقد يكون ذلك علامة على أنك مكتئب.

تشمل الأعراض الشائعة للاكتئاب الشعور ما يلي:

-الشعور بالضيق أو البكاء

-الاضطراب وسرةع الانفعال

-الشعور بالذنب، واحتقار النفس

-الفراغ

-العزلة وعدم القدرة على التواصل مع الآخرين

-لا تجد متعة في الحياة أو الأشياء التي عادة ما تستمتع بها

-شعور بعدم الواقعية

-انعدما الثقة بالنفس أو احترام الذات

-اليأس.