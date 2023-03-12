الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
أمطار غزيرة وبرد وسيول تجري كالأنهار.. ماذا يحدث في القصيم؟
المملكة أول دولة عربية تنضم لاتفاقية تفعيل دور منظمة “IALA” دوليًا
لفترة ثانية.. بدء التسجيل في أحد البرامج المهمة بالبنك المركزي
تفاصيل خاصية الذكاء الاصطناعي على محرك البحث “داك داك جو”
هاشتاق “حوقلوا” يتصدر الترند.. ومغردون: “سر عظيم لتحقيق الأمنيات”
أعلاها 32.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أمطار غزيرة وبرد وسيول تجري كالأنهار.. ماذا يحدث في القصيم؟

أمطار غزيرة وبرد وسيول تجري كالأنهار.. ماذا يحدث في القصيم؟

أمطار غزيرة وبرد وسيول تجري كالأنهار.. ماذا يحدث في القصيم؟
١٢:٢٦:٠٥ م، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وسط حالة من الطقس المتقلب، تساقطت اليوم كميات غزيرة من الأمطار، وجرت السيول كالأنهار على محافظات مختلفة من منطقة القصيم.

جريان السيول أعالي وادي النسا

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، استمرار هطول الأمطار التي أدت إلى جريان السيول أعالي وادي النسا جنوب غربي القصيم.

سيول جبل أبان الأحمر غرب الرس

في أجواء باردة، جرت، صباح اليوم، سيول وديم جبل أبان الأحمر، مع مشاهد الشعاب وهو تمشي شمال الخشيبي جنوب غرب  الرس، وسط برودة الجو وطقس متقلب وانخفاض في درجات الحرارة.

أمطار وسيول وتساقط البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد.

تساقط الأمطار على جميع مناطق المملكة

وأوضح المركز أن الأمطار تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة تمتد إلى تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وكذلك على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية.

كما نبّة المركز من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على مناطق عسير وجازان ونجران يصحابها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.

اقرأ أيضًا:

هطول الأمطار على منطقتي المدينة ونجران

من اليوم وحتى الغد.. “الحصيني” يتوقع تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول الأمطار وجريان السيول على جميع مناطق المملكة

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أمطار غزيرة اخبار الطقس الأرصاد الجوية الطقس الطقس اليوم القصيم النشرة الجوية جريان السيول حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. رجال الأمن في خدمة ضيوف الرحمن

شاهد.. رجال الأمن في خدمة ضيوف الرحمن

٠٢:٢٢ م، الثلاثاء، ٣٠ مايو ٢٠١٧
الصحة: وفاة مواطن مصاب بفيروس «كورونا» من بريدة

الصحة: وفاة مواطن مصاب بفيروس «كورونا» من بريدة

٠٨:٠٢ م، الجمعة، ٠٤ نوفمبر ٢٠١٦
ينبع.. إنقاذ طفلة من الغرق في شاطئ كورنيش الهيئة الملكية

ينبع.. إنقاذ طفلة من الغرق في شاطئ كورنيش الهيئة الملكية

٠١:٥٩ ص، الثلاثاء، ٠١ نوفمبر ٢٠١٦
مجهولان طعنا شابًّا وتحصنا في منزل مهجور بسيهات

مجهولان طعنا شابًّا وتحصنا في منزل مهجور بسيهات

١١:١٤ ص، الأثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *