أمطار غزيرة وبرد وسيول تجري كالأنهار.. ماذا يحدث في القصيم؟

تواصل – فريق التحرير:

وسط حالة من الطقس المتقلب، تساقطت اليوم كميات غزيرة من الأمطار، وجرت السيول كالأنهار على محافظات مختلفة من منطقة القصيم.

جريان السيول أعالي وادي النسا

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، استمرار هطول الأمطار التي أدت إلى جريان السيول أعالي وادي النسا جنوب غربي القصيم.

سيول جبل أبان الأحمر غرب الرس

في أجواء باردة، جرت، صباح اليوم، سيول وديم جبل أبان الأحمر، مع مشاهد الشعاب وهو تمشي شمال الخشيبي جنوب غرب الرس، وسط برودة الجو وطقس متقلب وانخفاض في درجات الحرارة.

أمطار وسيول وتساقط البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد.

تساقط الأمطار على جميع مناطق المملكة

وأوضح المركز أن الأمطار تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة تمتد إلى تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وكذلك على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية.

كما نبّة المركز من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على مناطق عسير وجازان ونجران يصحابها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.

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