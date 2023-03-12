أعلاها 32.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى المسجلة اليوم

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 32 درجة في شرورة، و31 درجة في وادي الدواسر و30 درجة في جازان، و29 درجة في المدينة ، و28 درجة في مكة المكرمة و26 درجة في الرياض.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة وأبها 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي: طريف والقريات 9 درجات مئوية، ورفحاء والقريات وعرعر والباحة وحائل وأبها 10 درجات مئوية.

هطول أمطار وسيول وتساقط البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد.

رياح سطحية مثير للأتربة

وأوضح المركز أن الأمطار تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة تمتد إلى تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وكذلك على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية.

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار

كما نبّة المركز من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على مناطق عسير و جازان ونجران يصحابها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.

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