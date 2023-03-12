تفاصيل خاصية الذكاء الاصطناعي على محرك البحث “داك داك جو”

تواصل – وكالات:

كشف محرك البحث على الإنترنت “داك داك جو” – الذي يركز على حماية الخصوصية – عن خاصية اختيارية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ويمكن لمستخدمي تطبيقات أو امتدادات تصفح “داك داك جو”، الوصول إلى النسخة التجريبية للخاصية الجديدة من “داك أسيست” مجانًا حاليًا.

اقرأ أيضًا:

الذكاء الاصطناعي يتدخل للحيلولة دون سخونة المحادثات عبر الإنترنت

“داك آسيست” و”شات جي.بي.تي”

ووفقًا لموقع “سي نت دوت كوم”، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن “داك آسيست ليست خدمة محادثة آلية مثل شات جي.بي.تي وبينج أيه.آي من مايكروسوفت.

وبدلاً من ذلك فإنها تمثل إضافة إلى خدمة إنستانت آنسرز (إجابات فورية) الموجودة في محرك البحث حاليًا”.

وفي حين تتيح خاصية “إنستانت أنسرز” مصادر مختلفة عبر الإنترنت لتقديم إجابات سريعة على سؤال المستخدم دون الحاجة إلى النقر على أي من الروابط التي تظهر في نتائج البحث.

ولكن خاصية “داك أسيست” يمكن أن تساعد من خلال تقليص نتائج البحث بشكل أكثر دقة.

وعند وضع السؤال في مربع البحث على المحرك “داك داك جو” تقوم خاصية داك أسيست بمسح موقع ويكيبيديا والموسوعة البريطانية بريتانيكا لتقديم الإجابة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د . ب . أ).

وتستخدم الخاصية تكنولوجيا طورتها شركتا “أوبن أيه.آي” المطورة لمنصة المحادثة بالذكاء الاصطناعي “شات جي.بي.تي”، و”أنزرأوبيك” لتلخيص الإجابة وجعلها أكثر حوارية.

وعندما تجيب “داك أسيست”، على السؤال، فإنها تربطه أيضا بالموضوعات الموجودة على ويكيبيديا وبريتانيكا.

اقرأ أيضًا:

بعد دخول الذكاء الاصطناعي.. كيف ستتغير طريقة البحث في الإنترنت؟

أفضل طريقة لاستخدام داك أسيست

ويقول جابريل فاينبرج مؤسس “داك داك جو”، إن أفضل طريقة لاستخدام داك أسيست حاليًا هي طرح أسئلة تحتاج إلى إجابات مباشرة.

وهذا يعني أن داك أسيست تستطيع الإجابة على أسئلة مثل “ما هي عاصمة نيجيريا” بدلاً من الأسئلة التقديرية مثل “ما هي أفضل نسخة من لعبة ليجند أوف زيلدا”.

وأضاف فاينبرج أن طرح عبارة البحث في صورة سؤال يزيد احتمالات الحصول على إجابة دقيقة.

وحذر من أن “داك أسيست” لا تقدم دائمًا إجابات صحيحة، لكنها تحاول الإجابة على الأسئلة المعقدة بطريقة صحيحة أيضًا.