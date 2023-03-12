رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالغرفة التجارية الصناعية للعمل في الرياض

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أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في منطقة الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية

1 – بائع.

2 – باريستا.

3 – ممثل مبيعات.

4 – أمين مستودع.

5 – مساعد مبيعات.

6 – مسوقة ميدانية.

7 – كاشير محاسبة.

8 – مشرف مستودع.

9 – أخصائي شؤون الموظفين.

10- أخصائي موارد بشرية.

11 – أمين صندوق “كاشير”.

12 – والمزيد …

* طريقة التقديم

– أوضحت الغرفة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 مارس 2023م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

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