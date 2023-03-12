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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالغرفة التجارية الصناعية للعمل في الرياض
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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالغرفة التجارية الصناعية للعمل في الرياض

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالغرفة التجارية الصناعية للعمل في الرياض

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالغرفة التجارية الصناعية للعمل في الرياض
١١:٢٤:١٣ ص، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في منطقة الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية

1 – بائع.

2 – باريستا.

3 – ممثل مبيعات.

4 – أمين مستودع.

5 – مساعد مبيعات.

6 – مسوقة ميدانية.

7 – كاشير محاسبة.

8 – مشرف مستودع.

9 – أخصائي شؤون الموظفين.

10- أخصائي موارد بشرية.

11 – أمين صندوق “كاشير”.

12 – والمزيد …

* طريقة التقديم

– أوضحت الغرفة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 مارس 2023م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

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