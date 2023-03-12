هاشتاق “حوقلوا” يتصدر الترند.. ومغردون: “سر عظيم لتحقيق الأمنيات”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “حوقلوا” الترند في المملكة، صباح اليوم، في الوقت الذي تداول فيه مغردون مئات التغريدات للحث على أهمية الاستغفار وترديد “لا حول ولا قوة إلا بالله دائمًا”.

وزادت الأيام المباركة التي نعيشها الآن من رواج الهاشتاق، خاصة مع تبقي أيام قليلة قبل دخول شهر رمضان المبارك.

من بين التغريدات المؤثرة في هذا السياق، ما قالته مغردة: “سر عظيم في تحقيق الأمنيات بعد الله سبحانه..

الحوقلة والصلاة الإبراهيمية وهذا الدعاء اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا اله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. ادعوا بالثلث الأخير استمروا وشوفوا أمنياتكم قدامكم بعد الله”.

مفتاح أبواب كثيرة

وأضاف آخر: “الحوقلة هي المفتاح لأبواب كثيرة قد تعسرّت بحياتك، حين تتجرّد من قدرتك وتُوكل سائر الأمر للقدير بيقين تامّ، أنَّى لك أن تخيب! وتذكر أنه بالصدق لا بالعدد (قُلهّا مرة واحده بِقلبٍ يملؤهُ الصدق ولا تقُلها مئة مرة وأنت لا تعقلها)”.

وتابع ثالث: “‏لو رُزق العبد الدنيا وما فيها، ثم قال “الحمدلله” لكان إلهام الله له بالحمد أعظم نعمة من إعطائه له الدنيا وما فيها؛ فإن نعيم الدنيا يفنى، وثواب الحمد يبقى”.

وذكر الله وترديد “لا حول ولا قوة إلا بالله” دائما هي من الأذكار التي حرص النبي الكريم على ترديدها باستمرار، ودعا كذلك إلى الإكثار منها لما لها من فضل عظيم.

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