لمرضى الصداع النصفي.. بخاخ أنفي من “فايزر” يقضي على الألم في 15 دقيقة

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وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على بخاخ أنف لتكسين الصداع النصفي من إنتاج شركة فايزر، وهو ما قد يمنح المرضى خيارًا لمسكن سريع المفعول لآلام الشقيقة.

وقالت شركة “فايزر”، إنه تمت الموافقة على استخدام عقار زافزبريت، المعروف أيضا باسم زافيجيبانت، في تسكين الصداع النصفي الحاد المصحوب وغير المصحوب بهالة. وتشير كلمة الهالة إلى أي اضطراب عصبي يحدث قبل وقت وجيز من ظهور الصداع النصفي أو خلال تطوره.

وأضافت لوكالة “رويترز”، إن البخاخ، الذي سيُعلن سعره عند إطلاقه في يوليو، “من المتوقع أن يكون متقاربا في السعر مع عقاقير أخرى معتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير للصداع النصفي” تنتمي للفئة نفسها من العقاقير.

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عقاقير تسكين الصداع النصفي

وأضافت فايزر زافزبريت وعقاقير أخرى لتسكين الصداع النصفي، من بينها نورتيك أو.دي.تي، إلى مجموعتها منتجاتها تلك من خلال استحواذها على شركة بيوهافين للمستحضرات الدوائية في صفقة بلغت قيمتها 11.6 مليار دولار.

ويحتوي العقار على ملصق تحذيري ينصح المرضى بالتوقف عن تعاطيه في حال تسبب في إحداث رد فعل فرط تحسسي مثل تورم الوجه أو الطفح الجلدي.

وجاءت موافقة إدارة الغذاء والدواء بعد دراستين عشوائيتين، مزدوجة التعمية، خاضعة للتحكم الوهمي، حسبما أشارت شركة فايزر في بيان.

قالت أنجيلا هوانج، رئيسة شركة فايزر العالمية للأدوية الحيوية، في بيان صحفي: “إن موافقة إدارة الغذاء والدواء على “زافزبريت” تمثل تقدمًا مهمًا للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي الذين يحتاجون إلى التحرر من الألم ويفضلون الخيارات البديلة للأدوية الفموية”.

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تقليل الألم في غضون 15 دقيقة

وكشفت التجارب السريرية عن أن بخاخ الأنف بدأ في تقليل الألم في غضون 15 دقيقة، وساعد على تمكين المرضى من استئناف الأنشطة العادية في أسرع وقت بعد 30 دقيقة، بحسب البيان.

ووفقًا للبيان، فإن العقار يزيل آلام الصداع المتوسطة إلى الشديدة في غضون ساعتين، مع آثار تستمر لمدة تصل إلى 48 ساعة.

مع ذلك، تم الإبلاغ عن بعض الآثار الجانبية في 2 في المائة أو أكثر من المشاركين في الدراسة.

وتتوقع شركة فايزر أن يتمكن مرضى الصداع النصفي من الوصول إلى زافزبريت عبر وصفة طبية بدءًا من يوليو 2023.

وتُدرج منظمة الصحة العالمية الصداع النصفي في قائمتها لأكثر 10 أمراض طبية منهكة.