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“القرآن سبقنا بـ قرون”.. أمين عام الأمم المتحدة يستشهد بآية من كتاب الله في حديثه عن اللاجئين (فيديو)
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“القرآن سبقنا بـ قرون”.. أمين عام الأمم المتحدة يستشهد بآية من كتاب الله في حديثه عن اللاجئين (فيديو)

“القرآن سبقنا بـ قرون”.. أمين عام الأمم المتحدة يستشهد بآية من كتاب الله في حديثه عن اللاجئين (فيديو)

“القرآن سبقنا بـ قرون”.. أمين عام الأمم المتحدة يستشهد بآية من كتاب الله في حديثه عن اللاجئين (فيديو)
١١:٢٣:٠٧ ص، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

في واقعة فريدة، استشهد الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو جوتيريش، بآية قرآنية خلال حديثه عن التكافل واللاجئين.

رسالة الإسلام ‏قبل أكثر من 1400عام هي السلام

وأكد أن رسالة الإسلام التي جاءت ‏قبل أكثر من 1400 عام، هي السلام والتعاطف والرحمة، وكانت مصدر إلهام للناس في جميع أنحاء ‏العالم، مشيدًا في الوقت نفسه بـ تعامل الدول الإسلامية مع قضية اللاجئين، حسب “سبوتنيك”.

اليوم الدولي الأول لمكافحة “الإسلاموفوبيا”

وفي كلمته خلال احتفال الجمعية العامة للأمم المتحدة باليوم الدولي الأول لمكافحة “الإسلاموفوبيا”، أكد أن ما يقرب من ملياري مسلم في العالم هم تجسيد للإنسانية في تنوعها، لافتًا إلى أنهم ينحدرون من جميع أنحاء العالم، لكنهم في بعض الأحيان يواجهون عدم التسامح والتحيز لأي سبب آخر باستثناء عقيدتهم.

تعبير قرآني مبهر عن مبدأ حماية اللاجئين

وأضاف أنه رأى ما جاء في سورة “التوبة” من قول الله عز وجل: “وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ” (التوبة: 6)”، موضحًا أن هذه الحماية يجب أن تكفل للمؤمنين وغير المؤمنين على السواء، كما ذكر في القرآن الكريم، لافتًا إلى أن هذا تعبير مبهر عن مبدأ حماية اللاجئين، قبل قرون من إتمام اتفاقية عام اللاجئين، التي أبرمت في عام 1951.

سخاء الدول الإسلامية تجاه اللاجئين

وأشار إلى أنه لم يتبق سوى أيام فقط على حلول شهر رمضان، وأن كلمة الإسلام نفسها مشتقة من الجذر نفسه لكلمة سلام، وأنه عندما كان مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رأى سخاء الدول الإسلامية التي فتحت أبوابها للأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم، في وقت أغلقت فيه دول أخرى كثيرة حدودها.

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