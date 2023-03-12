هاشتاق “أمطار المدينة” يتصدر التريند.. ومغردون: “مطرنا بفضل الله ورحمته”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “أمطار المدينة” التريند في المملكة، صباح اليوم، مع هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة.

وقال أحد المغردين: “لا أجواء باريس ولا لندن..الله يجعلها أمطار خير وبركة”، فيما أضاف آخر: “ما شاء الله أمطار غزيرة بوادي الفرع جنوب المدينة المنورة”.

وأضاف مغرد آخر قائلا: “مطرنا بفضل الله ورحمته فجر اليوم، ومـن بواكير الصباح يفوح مع وقع المطر طِيب أزكى من المسك والعنبر في أحياء طيبة وشوارعها وبساتينها ونخيلها”.

وتابع ثالث: “اللهم إنا نسألك أن تجعلها أمطار خير وبركة وأن تنفع بها البلاد والعباد، وأن تُبارك لنا فيها وتُكرمنا بالرّحمات المنورة مع نفحاتها”.

كما تداول مغردون العديد من الفيديوهات التي توثق لحظة هطول الأمطار معبرين عن إعجابهم بتلك الأجواء الفريدة التي تعيشها المدينة والأماكن المجاورة.

توقعات الطقس اليوم

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد.

تساقط الأمطار على جميع مناطق المملكة

وأوضح المركز أن الأمطار تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وقد تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الأوسط مع السحب الرعدية الممطرة.

وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل الى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي.

ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط.

ومن مترين إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

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