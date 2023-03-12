4 شهور على انتهاء البطاقة.. “الجوازات” تحدد شروط السفر إلى خارج المملكة

تواصل – فريق التحرير:

حددت المديرية العامة للجوازات، اشتراطات السفر للمواطنين إلى خارج المملكة.

شروط السفر إلى خارج المملكة

وردًا على استفسار لمواطن حول ما إذا كان بإمكانه السفر الى دوله خليجية، علمًا بأن تاريخ انتهاء بطاقة الاحوال في شهر يوليو 2023، أوضحت المديرية عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، أن اشتراطات سفر المواطنين إلى الخارج تتضمن:

– أن يكون تبقى على انتهاء صلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

-أن يتبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية، أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

-الهوية الوطنية في “أبشر- توكلنا” لا تمكن من السفر إلى خارج المملكة ويجب إحضار أصل البطاقة وسجل الأسرة، إضافة إلى وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج.

-الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 12 سنة فأعلى ومن لديه جواز السفر ساري الصلاحية، (3 أشهر للدول العربية و6 أشهر لبقية الدول)، بإمكانه السفر إلى خارج المملكة دون تسجيل الخصائص الحيوية في الأنظمة الآلية.

– الالتزام بالاشتراطات الصحية للمواطنين الراغبين بالسفر إلى خارج المملكة، تتضمن تلقي 3 جرعات من لقاح كورونا، أو في حال لم يمض أكثر من 8 أشهر على تلقي الجرعة الثانية ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق “توكلنا”.

وفيما يخص الفئة العمرية من 16 عامًا حتى 12 عامًا يشترط الحصول على جرعتين من لقاح كورونا.

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