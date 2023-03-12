استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مدينة نابلس

تواصل – واس:

استشهد ثلاثة فلسطينيين اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية صرة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها صوب ثلاثة شبان فلسطينيين قرب مدينة نابلس، مما أدى لاستشهادهم على الفور، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 84 شهيدًا.

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا من الخليل

واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيًا من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، حيث تم اعتقال الشاب عبد الله مشهور الرجبي “25 عامًا”، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.

الاحتلال يقتحم بلدة نعلين غرب رام الله

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نعلين غرب رام الله وأطلقت قنابل الغاز السام السيل للدموع صوب منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، مؤكدة أن مجموعة من المستوطنين تجمعوا عند مدخل البلدة بحماية جيش الاحتلال.

الاحتلال يستولي على جرافة غرب سلفيت

في الوقت نفسه، استولت قوات الاحتلال على جرافة في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت تعود لفلسطيني كرم راضي من البلدة، خلال قيامه باستصلاح أراضٍ زراعية في الجهة الغربية من البلدة.

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