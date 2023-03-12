شروط جديدة لاستخدامات الأمطار وغسالات الأطباق والملابس

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كشف المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، دليل كفاءة استهلاك وترشيد المياه في المباني، الذي يهدف إلى إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة، وتوفير عداد مياه واحد لكل وحدة سكنية، إضافة إلى استخدام أنظمة الري بالتنقيط عند وجود حديقة منزلية.

استخدامات مياه الأمطار

وحدد مشروع القانون؛ الذي تطبق أحكامه على أعمال التصميم والإنشاء والتعديل للمباني، استخدامات مياه الأمطار وحظر جمعها من الأرض، أو مواقف السيارات، إلا في حالات محددة عند استخدامها لري المزروعات بعد استبعاد الشوائب عنها.

وأوضح، أن المملكة تعدّ من أكثر الدول التي تعاني من الإجهاد المائي، إذ تفوق كميات استخراج المياه العذبة فيها حجم الموارد المائية المتجددة، في حين ترتفع نسبة استهلاك المياه في القطاع الحضري بمعدل سنوي تراكمي 3.8% بين عامي 2016 و2020. وقد بلغ استهلاك الفرد 284 لترًا يوميًا في 2020، في حين تستهدف الإستراتيجية الوطنية للمياه خفض نصيب الفرد إلى 233 لترًا يوميًا بحلول 2030.

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وتضمن مشروع الدليل أنه يجب الالتزام بتطبيق دليل عزل خزانات المياه الأرضية، الصادر عن شركة المياه الوطنية، ومراعاة المواصفات المرجعية، مع الالتزام بإصلاح جميع التشققات والعيوب التي تؤثر على كفاءة مواد العزل.

ويلزم المشروع بتنفيذ عزل خارجي مناسب للخزانات الجديدة، وعزل داخلي ملائم لمياه الشرب، إضافة إلى تركيب شرائح من PVC عند الفواصل الإنشائية، وإجراء كشف دوري على الخزانات للتأكد من سلامتها إنشائياً وصحياً.

وضم المشروع وجوب الالتزام باستخدام الإكسسوارات والمنتجات المرشدة، والحاصلة على فئة (أ) أو (ب) كحدٍ أدنى، في بطاقات ترشيد استهلاك المياه، وفقًا لصحيفة “عكاظ”.

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غسالات الملابس والأطباق

ويقول الدليل إنه يجب أن تفي غسالات الملابس والأطباق وآلات صنع المثلجات وآلات الطبخ من ناحية استهلاك المياه بمتطلبات الكود السعودي للبناء الأخضر.

وعند وجود حديقة منزلية، يلزم مشروع القانون باستخدام أنظمة الري بالتنقيط، وللحدائق المنزلية الكبيرة، ذات الاستهلاك العالي للمياه، ويتم تركيب نظام لمعالجة المياه الرمادية يتناسب حجمه مع حجم الاستهلاك، ويتم تنفيذ البنود الخاصة باستخدام المياه الرمادية.