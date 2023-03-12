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604 مليارات ريال أرباح “أرامكو” في 2022 بنمو 46 %
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604 مليارات ريال أرباح “أرامكو” في 2022 بنمو 46 %

604 مليارات ريال أرباح “أرامكو” في 2022 بنمو 46 %

604 مليارات ريال أرباح “أرامكو” في 2022 بنمو 46 %
١٠:٥٧:٥٠ ص، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة “أرامكو”، عن نتائجها المالية لعام 2022 كاملًا، حيث سجّلت صافي دخل قياسي بلغ 604 مليارات ريال (161.1 مليار دولار) بنسبة نمو تقدر بنحو 46٪، ما يمثّل أعلى أرباح سنوية لها كشركة مُدرجة في السوق المالية.

وأوصى مجلس إدارة الشركة برفع رأس مالها إلى 90 مليار ريال عبر منحة أسهم، فيما بلغ أرباح أرامكو 598 مليار ريال في عام 2022

وأوضحت الشركة أن هذه النتائج جاءت مدعومة بأسعار النفط القوية والكميات الكبيرة المباعة، وتحسّن هوامش أرباح المنتجات المكررة، فيما تواصل الشركة تعزيز طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز، فضلًا عن محفظتها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، لتلبية الطلب المتوقع في المستقبل.

عام 2022 علامة فارقة

من جهته، قال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: “نعتبر العام 2022 علامة فارقة في تاريخ الشركة الحافل على الصعيدين المالي والتشغيلي واتخاذ خطوات كبيرة نحو المستقبل. حققت أرامكو السعودية أداءً ماليًا قياسيًا في العام 2022، حيث تعززت أسعار النفط الخام العالمية مقارنة بالعام السابق.

وأضاف: وفي الوقت نفسه، نستمر في إستراتيجيتنا طويلة الأجل، التي تركز على التوسع في استثمارات الطاقة حيث نتوقع أن يظل النفط والغاز مصدرين ضروريين في المستقبل المنظور، مع زيادة الطلب على الطاقة والمواد الكيميائية”.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أرامكو السعودية المملكة شركة أرامكو

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