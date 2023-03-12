الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“اليورو يُسجل 4 ريالات”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
604 مليارات ريال أرباح “أرامكو” في 2022 بنمو 46 %
استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مدينة نابلس
من اليوم وحتى الغد.. “الحصيني” يتوقع تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق
3 مدن أمريكية يشكل فيها المسلمون الأغلبية.. ما قصتها؟
“حساب المواطن” للمستفيدين: في حال عدم وجود تابعين يجب إرفاق هذه المستندات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“اليورو يُسجل 4 ريالات”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

“اليورو يُسجل 4 ريالات”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

“اليورو يُسجل 4 ريالات”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
١٠:٥٧:٥٩ ص، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأحد 12 من مارس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.00 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.22

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.52

فرنك سويسري 4.08

استقرار الدولار 

وشهد مؤشر الدولار استقرارا، الجمعة الماضي، في تعاملات اتسمت بهدوء نادر وسط تقلبات الأسواق العالمية وذلك قبيل صدور بيانات مهمة عن الوظائف في الولايات المتحدة.

 الدولار مقابل الين الياباني          

وقفز الدولار بما يصل إلى 0.63% مقابل الين، في تحرك تلقائي بعد أن أبقى بنك اليابان سياسته دون تغيير في اجتماع السياسات الأخير للمحافظ هاروهيكو كورودا قبل أن يترك منصبه في أبريل نيسان.

وتخلى الدولار لاحقاً عن بعض المكاسب ليرتفع في أحدث تداول 0.4% عند 136.65 ين، حسب “cnbc عربية”.

اليورو والاسترليني 

وارتفع اليورو والإسترليني إلى 1.0595 دولار و1.19425 دولار على الترتيب، ليتركا مؤشر الدولار مستقراً عند 105.23 نقطة.

اقرأ أيضًا:

اليورو يسجل 3.97.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

الكلمات الدلالية:
أسعار العملات الدولار العملات العملات الأجنبية سعر الدولار سعر اليورو

مواد ذات صلة

المزيد
بارقة أمل جديدة لمرضى أحد أكثر السرطانات شيوعًا

بارقة أمل جديدة لمرضى أحد أكثر السرطانات شيوعًا

٠٨:٥١ ص، الخميس، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
خطوة مفاجئة من «فيسبوك» بوقف توثيق الحسابات

خطوة مفاجئة من «فيسبوك» بوقف توثيق الحسابات

١١:٢٦ م، الثلاثاء، ٣١ مايو ٢٠٢٢
“التجارة” تتجاوب مع مواطن تضرر من عسل يحوي “منشطات”

“التجارة” تتجاوب مع مواطن تضرر من عسل يحوي “منشطات”

١١:٤٩ ص، الأربعاء، ٢٤ سبتمبر ٢٠١٤
إصابة مواطن بطَلْق ناري في القطيف.. والقبض على مشتَبَه بهم

إصابة مواطن بطَلْق ناري في القطيف.. والقبض على مشتَبَه بهم

٠٣:٠٩ م، الثلاثاء، ٠٧ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *