“اليورو يُسجل 4 ريالات”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأحد 12 من مارس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”. وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.00 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.22

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.52

فرنك سويسري 4.08

استقرار الدولار

وشهد مؤشر الدولار استقرارا، الجمعة الماضي، في تعاملات اتسمت بهدوء نادر وسط تقلبات الأسواق العالمية وذلك قبيل صدور بيانات مهمة عن الوظائف في الولايات المتحدة.

الدولار مقابل الين الياباني

وقفز الدولار بما يصل إلى 0.63% مقابل الين، في تحرك تلقائي بعد أن أبقى بنك اليابان سياسته دون تغيير في اجتماع السياسات الأخير للمحافظ هاروهيكو كورودا قبل أن يترك منصبه في أبريل نيسان.

وتخلى الدولار لاحقاً عن بعض المكاسب ليرتفع في أحدث تداول 0.4% عند 136.65 ين، حسب “cnbc عربية”.

اليورو والاسترليني

وارتفع اليورو والإسترليني إلى 1.0595 دولار و1.19425 دولار على الترتيب، ليتركا مؤشر الدولار مستقراً عند 105.23 نقطة.

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