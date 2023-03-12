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ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 197 ريالا

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 197 ريالا

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 197 ريالا
٠٤:٣٣:٤٤ م، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأحد ، 12 من مارس داخل المملكة، حيث سجل عيار 24 نحو 225.67 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 206.87 ريال.

عيار 21 يسجل 197.47 ريالًا

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 197.47 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 169.26 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 131.64 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 112.84 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7018 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1580 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 225,670 ريال.

ارتفاع أسعار الذهب أمس

وأمس، سجلت أسعار الذهب ارتفاعا بشكل قوي عند تسوية تعاملات الجمعة، مع التفاؤل حيال عدم تسريع وتيرة رفع معدلات الفائدة الأمريكية.

وأظهرت بيانات الجمعة، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 311 ألف وظيفة في فبراير الماضي، ما يتجاوز التوقعات البالغة 225 ألف وظيفة، لكنه يمثل تراجعًا من المستوى المسجل في يناير عند 504 آلاف وظيفة.

وآثار ارتفاع معدل البطالة بعكس توقعات استقراره وصعود متوسط الأجر بأقل من التقديرات تفاؤل الأسواق بشأن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف وتيرة رفع الفائدة هذا العام.

العقود الآجلة

وشهدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل ارتفاعًا بنسبة 1.8% أو 32.60 دولار لتسجل 1867.20 دولار للأوقية عند التسوية.

وفي إجمالي تعاملات هذا الأسبوع، صعد العقد الأكثر نشاطًا من المعدن النفيس بنحو 0.7%.

وفي السياق، انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.6% إلى 104.627 نقطة في الساعة 9:57 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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