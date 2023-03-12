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من اليوم وحتى الغد.. “الحصيني” يتوقع تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق

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من اليوم وحتى الغد.. “الحصيني” يتوقع تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق

من اليوم وحتى الغد.. “الحصيني” يتوقع تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق

من اليوم وحتى الغد.. “الحصيني” يتوقع تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق
١٠:١٧:٢٩ ص، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الأحد، تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه خلال “24” ساعة القادمة من اليوم الأحد حتى صباح غد الاثنين، فإنه يتوقع أمطارًا متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة أحيان حبات برد وسيول على غرب وجنوب ووسط وشمال وشرق المملكة والكويت واليمن مع نشاط للرياح.

هطول أمطار وسيول وتساقط البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد.

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رياح سطحية مثيرة للأتربة

وأوضح المركز أن الأمطار تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة تمتد إلى تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وكذلك على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية.

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عواصف رعدية مصحوبة بأمطار

كما نبّة المركز من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على مناطق عسير و جازان ونجران يصحابها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.

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