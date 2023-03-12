الآن.. شاهد جريان سيول المرقبان في أضم جنوب مكة المكرمة

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مع استمرار هطول أمطار غزيرة وتساقط حبات البرد، جرت اليوم سيول المرقبان في محافظة أضم جنوب منطقة مكة المكرمة.

أجواء شتوية وطقس متقلب

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، جريان سيول المرقبان في أضم جنوب مكة المكرمة وسط أجواء شتوية وطقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة.

أمطار وسيول وتساقط البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد.

تساقط الأمطار على جميع مناطق المملكة

وأوضح المركز أن الأمطار تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة تمتد إلى تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وكذلك على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية.

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة

كما نبّة المركز من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على مناطق عسير وجازان ونجران يصحابها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.

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