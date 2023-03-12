انفجار قوي يُودي بحياة 5 أشخاص وإصابة 3 وتدمير منازل سكنية غرب إيران

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كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن وقوع انفجار قوي، اليوم الأحد، أودي بحياة 5 أشخاص وإصابة 3 وتدمير منازل سكنية غرب البلاد.

مقتل 5 وإصابة 3 وتدمير 3 منازل

وحسب ” إيران إنترناشيونال”، فقد أعلن المتحدث باسم إدارة إطفاء تبريز شمال غربي إيران بشأن الانفجار في منطقة أبوريحان، أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة بجروح طفيفة في الحادث.

وأضاف أنه تم تدمير ثلاثة منازل سكنية بشكل كامل، ولحقت أضرار بالسيارات المحيطة بالمباني، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد سبب الحادث بعد.

الهبوط الأرضي وصل إلى حالة “حرجة للغاية”

وأكد الخبراء في إيران، في الوقت نفسه، أن القشرة الأرضية تمر حاليًا بحالة “حرجة للغاية”.

وكشف عضو اللجنة العلمية في مركز أبحاث الطرق وبناء المدن أن الهبوط الأرضي يعرض حياة أكثر من 39 مليون شخص للخطر.

نحو نصف السكان معرضون للخطر

وقال الخبير الإيراني إن عدد الأشخاص المعرضين لخطر الهبوط الأرضي في البلاد يصل إلى نحو 39 مليون شخص.

وأضاف أن هناك 380 مدينة و9200 قرية معرضة لخطر الهبوط الأرضي.

وأشار إلى أن طهران وخراسان الرضوية وأصفهان هي المحافظات الأكثر تعرضًا لخطر هبوط الأرض بسكانها.

وأكد أن محافظة خراسان الرضوية تحتل المرتبة الأولى من حيث مساحة المناطق المعرضة لخطر الهبوط.

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