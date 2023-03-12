القراءة غذاء العقول.. 8 خطوات مهمة تساعدك على إنهاء قراءة أي كتاب

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لطالما كانت القراءة محطة الكاتب والمُفكر الأولى والأخيرة لإيجاد معلومة واستقاء علم، فكم من فكرة كانت القراءة والاطلاع بمثابة نقطة الانطلاق وكم من كتب ألهمت الأفكار وحددت المعالم وكشفت العوائق قبل الاصطدام بها.

نحو مجتمع أكاديمي متميز

وفي هذا الصدد وتحت شعار “نحو مجتمع أكاديمي متميز”، نشر حساب منصة الأكاديميين بالمملكة على “تويتر”، أهم 8 خطوات مهمة تساعدك على إنهاء قراءة أي كتاب.

وأوضحت أن البعض يجد صعوبة ومتاعب في إنهاء قراءة الكتب في فترة وجيزة، مبينة أن هناك بعض الخطوات البسيطة تعين القارئ على إنهاء قراءة الكتاب، وهي:

* خطوات تساعدك على إنهاء قراءة الكتاب

1 – حمل الكتاب بشكل دائم.

2 – التدريب على القراءة السريعة.

3 – تخصيص 30 دقيقة يوميًا للقراءة دون توقف.

4 – إضافة القراءة إلى الجدول اليومي.

5 – تجربة الاستماع إلى الكتب الصوتية.

6 – التبديل ببن أنواع الكتب المختلفة.

7 – تخصيص مكان للقراءة بعيدًا عن المشتتات.

8 – الاستعداد دومًا لقراءة الكتاب التالي.

350 كتابًا في مكتبة بيبان تثري المهتمين بأفكار ريادية

وحسب “واس”، فحين يستوقفك كتاب في مكتبة بيبان ضمن ملتقى “بيبان 23″، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال الفترة من 9 حتى 13 مارس في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وتضيف أن جولتك تبدأ في مكتبة بيبان 23 مُتنقلاً بين 3 مناطق ابتداءً بمحطة الكتب الورقية، عبوراً إلى محطة الكتب الإلكترونية انتهاءً بمنطقة بيبان المعرفي.

وتؤكد ان المكتبة ستأخذك في حناياها إلى 350 كتابًا، لتكون مصدرك الأول في قطاع ريادة الأعمال، الاقتصاد، المحاسبة، الموارد البشرية، التسويق والمبيعات، التجارة الإلكترونية، الاستثمار، تطوير شخصية رواد الأعمال وإدارة الوقت لتستطيع قراءة حلمك الريادي بين أسطرها باللغتين العربية والإنجليزية.

تصفح أهم الكتب الإلكترونية

ويصحبك في المكتبة أربعة مرشدين قُراء في مجال ريادة الأعمال لتوجيهك ضمن جلسات معرفية، من ثم ستكمل رحلتك الريادية لتصل إلى محطتك الثانية عبر تصفح أهم الكتب الإلكترونية في ذات المجال عبر الشاشات التفاعلية التي تضعها المكتبة بين يديك.

وعندما تصل إلى محطتك الأخيرة تطلق العنان لأفكارك الريادية عبر الجلوس في منطقة بيبان لتناقش أفكارك ضمن جلسة نقاش الكتب اليومية لمدة ساعة مع الكتاب والزوّار المهتمين في القطاع.

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