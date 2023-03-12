للباحثين عن دخل إضافي.. قدّموا الآن على هذا البرنامج في بنك التنمية الاجتماعي

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يقدم بنك التنمية الاجتماعية، حزمة من منتجات التمويل الاجتماعي ومنتجات ادخارية موجهه إلى شريحة مهمة من المواطنين وهم ذوي الدخل المحدود، حيث يتيح فرصة الحصول على تمويل ميسر يمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة.

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تمويل الأعمال الحرة “منتجات نفاذ”

منتج تمويلي موجه للمواطنين القادرين على العمل ويرغبون في زيادة مدخولاتهم الشهرية، حيث يتيح لهم الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي.

ويستهدف تمكين المواطنين ذوي المهارات المتخصصة وأصحاب الحرف من ممارسة العمل الحر بقيمة تمويل تصل إلى 120 ألف ريال للمسار النقدي، و300 ألف ريال لمسار تمويل السيارات، ليشكل رافدًا ماليًا لمزاولي الأعمال الحرة لبناء وتوسعة دخلهم.

وفيما يلي الفئات التي يمكن أن تستفيد من منتج نفاذ النقدي:

مهن الخدمات التخصصية: تمويل نقدي لتمكين من لديه مهارة أو معرفة تخصصية لممارسة العمل الحر مثل (الترجمة، التصميم والإبداع، الرياضة، تقنية المعلومات والاتصالات، الخدمات المحاسبية والقانونية، الاستشارات الفنية والإدارية، الإنتاج الفني والإبداعي، تطوير المحتوى، تطوير التطبيقات، علوم البيانات والتحليل، توصيل الطلبات).

-مهن الأسر المنتجة.

-ومهن التنمية الريفية.

-المهن العقارية.

-مهن الحرف اليدوية.

شروط الحصول على التمويل

-أن يكون طالب التمويل سعودي/ ـــة الجنسية.

-ألا يكون طالب التمويل مدينًا لبنك التنمية الاجتماعية بأي قرض.

-يجب ألا يقل العمر عن 18 عامًا هجريًا ولا يزيد عن 65 عامًا للمتقدم.

-ألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب التمويل عن 20 ألف ريال.

-أن يقدم طالب التمويل ضمان مقابل التمويل.

-اجتياز الفحص الائتماني.

-ألا تتجاوز مدة السداد 40 شهر.

-أن يحدد العميل نشاط العمل الحر الذي يرغب بمزاولته، مع وجود وثيقة/رخصة تثبت ذلك.

-ألا تتجاوز قيمة التمويل 120 ألف ريال وفقًا للملاءة المالية للضامن مع تحديد حد أعلى لقيمة التمويل بـ 32 ألف ريال لمن أعمارهم 20 سنة وأقل.

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كم قيمة الرسوم؟ ومتى يتم سداده؟

قيمة الرسوم لا تتجاوز 6 آلاف ريال ويتم حسمها من قيمة التمويل قبل تحويله للمستفيد.

طريقة التقديم؟

-من خلال بوابة بنك التنمية الاجتماعية واستكمال مراحل الطلب

-الدخول عبر النفاذ الوطني

-تجاوز الفحص الائتماني

-تقديم الضمان

-استكمال رفع المستندات المطلوبة

-مصادقة جهة العمل بواسطة بوابة الجهات الحكومية.

هل هناك أنشطة محدده لهذا المنتج؟

الأنشطة المدرجة في منصة العمل الحر على بوابة وازرة الموارد البشرية الإلكترونية وتم تحديدها كالتالي:

الخدمات التخصصية.

التنمية الريفية.

الحرف اليدوية.

المهن العقارية.

مثال عن منتج لتوضيح آلية الاستفادة منه

مثال: محمد يعمل مراسلاً في هيئة النقل، راتبه لا يتجاوز 5 الاف ريال، ولديه هواية التصوير والمونتاج، ويحتاج أجهزة لتطوير هوايته التي يكسب منها دخلاً إضافيًا، سيستفيد كالتالي:

-يحصل على الوثيقة من منصة العمل الحر – وزارة الموارد البشرية.

-يتقدم بطلب التمويل من بنك التنمية الاجتماعية.

-اجتياز فحص الأهلية.

-يحصل على التمويل.

هل يشمل الموظفين الحكوميين؟ وما أهم الشروط؟

يشمل الموظفين للقطاعين العام والخاص، على ألا يتجاوز الدخل 20 ألف ريال.