تعرف على أبرز المناطق والمحافظات التي تم تعليق الدراسة الحضورية بها اليوم

تواصل – واس:

أعلنت إدارة تعليم منطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأحد، في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ومكاتب ‎تعليم مدينة نجران.

تعليق الدراسة في جميع المدارس بـ نجران

ويشمل تعليق الدراسة محافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة.

وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. “الدراسة عن بعد” بجامعتي أم القرى والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

الدراسة عبر منصة مدرستي

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم منطقة نجران، جابر مدخلي، أن الدراسة ستكون عن بعد عبر “منصة مدرستي” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

تعليق الدراسة في المنشآت التدريبية بـ نجران

كما أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية اليوم، في جميع المنشآت التدريبية بمدينة نجران ومحافظات شرورة، وحبونا، ويدمة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع.

اقرأ أيضًا:

بسبب التقلبات الجوية.. الدراسة عن بعد بجميع المدارس في جدة والباحة والمخواة

الدراسة عبر “منصة التدريب الإلكتروني”

وأوضح تقني نجران أن الدراسة ستكون عن بعد عبر “منصة التدريب الإلكتروني”.

الدراسة عن بعد في منطقة مكة المكرمة

أعلنت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي في كل من مكة المكرمة والجموم والكامل وبحرة اليوم الأحد.

وقالت إدارة تعليم منطقة مكة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتوقعة بهطول الأمطار؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي يوم الأحد 20 / 8 / 1444 بمدارس مكة، الجموم، الكامل، بحرة للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم”.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارات التعليم في الباحة والمخواة وجدة، تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي غداً الأحد، بسب التقلبات الجوية وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. تعليق الدراسة الحضورية بمدارس ومنشآت التدريب التقني والمهني في نجران

الدراسة عن بعد في جدة والباحة والمخواة

وقالت إدارة تعليم جدة، في تغريدة عبر “تويتر”: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصاً على سلامة الجميع .. تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأحد 20 / 8 / 1444 هـ لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ،بمدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

الدراسة عن بعد في الباحة

كما أعلنت إدارة تعليم الباحة “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس والمكاتب التابعة لـ #تعليم_الباحة بكافة المحافظات ليوم غدٍ الأحد 20 / 8 / 1444 هـ”.

اقرأ أيضًا:

الدراسة عن بعد بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة.. غداً

الدراسة عن بعد في المخواة

من جهتها، أعلنت إدارة تعليم المخواة أنه بناءً على التحذير الوارد من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس والمكاتب التابعة لـ تعليم المخواة بكافة المحافظات ليوم غدٍ الأحد 20 / 8 / 1444 هـ”.

عواصف رعدية وأتربة مثارة

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر حتى مساء الغد بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة وعواصف رعدية وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية لاسيما على الطرق السريعة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشمل الحالة الجوية ثلاث مناطق كالتالي “مكة المكرمة، وعسير، والرياض”.