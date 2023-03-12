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هاشتاق “الترم الثالث” يتصدر الترند بعد عودة الطلاب لمدارسهم

هاشتاق “الترم الثالث” يتصدر الترند بعد عودة الطلاب لمدارسهم

هاشتاق “الترم الثالث” يتصدر الترند بعد عودة الطلاب لمدارسهم
٠٩:١١:٤١ ص، الأحد، ٢٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “الترم الثالث” ترند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صباح اليوم بجانب هاشتاق “ترم جديد”، بالتزامن مع عودة الطلاب والطالبات لمدارسهم عقب انتهاء إجازة الفصل الدراسي الثاني .

وقضى الطلاب نحو 9 أيام إجازة متصلة ليعودوا بعدها إلى مقاعدهم الدراسية ومواصلة رحلتهم التعليمية.

وقالت طالبة: “بداية ترم جديد وتحدي جديد.. اللهم اجعله خفيفًا سهلاً ميسّرًا.. يارب لاتضيع لنا تعب ولا جهد.. اللهم ارزقنا بركة الوقت وصفاء الذهن”.

ترم جديد 

وأضاف آخر قائلاً: “ترم جديد، اسأل الله أن يسهل أمري ويشرح صدري وينير دربي ويجعله خيرًا علي ونورًا على قلبي، وعوضًا عمَّا فات، ربي أبعد كل ما أحزن قلبي وكل ما أخافني، وإني بك أستعين فأعني على نفسي يا الله، ولا حول ولا قوة الا بالله”.

وتابع مغرد ثالث قائلاً: “صباح الترم الثالث، صباح النهايات لشعبان والبدايات لرمضان.. يارب بلغنا والجميع بصحة وعافية”.

تجربة تحتاج إلى تقييم 

وقال مغرد رابع: “الترم الثالث تجربة جديدة، نحتاج سنوات من التجربة لتقييم مدى فاعليته من عدمه.. ونحن الآن نعيش بداية التجربة.. فلا نتذمر لأن التذمر لن يعالج المشكلة.. وعلينا التركيز على المهمات وتخطي الصعوبات.

ومن المقرر أن يحصل طلاب جدة على إجازة يوم الأحد بعد القادم بسبب سباق ” الفورمولا 1″ بحسب ما أعلنت عنه الوزارة

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